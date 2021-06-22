Депутати і громадські діячі закликали владу Києва відмовитися від підтримки російського проєкту "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" та організувати широке обговорення державного українського проєкту.

Відповідну заяву опублікував на своїй сторінці в Facebook громадський діяч та дисидент, член ініціативної групи “Першого грудня”, співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин (Ваад) України Йосиф Зісельс.

Так, до Київської міської ради та мерії звернулася ініціативна група із закликом провести громадські слухання на тему: “Український державний проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру”.

“Зараз, коли наближаються 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру, ми вважаємо за потрібне нагадати, що на цій землі за два роки нацистської окупації, з 1941 по 1943 роки, були замучені близько 100 тисяч людей різного етнічного походження, релігійних та політичних переконань. А через 20 років, як страшна відповідь на намагання радянської влади стерти з лиця землі саму пам’ять про ці жертви, звідси зійшов вбивчий сель, який спричинив Куренівську катастрофу. Трагедія Бабиного Яру є спільним болем усього українського народу, всіх етнічних, релігійних та соціальних груп, які становлять українську політичну націю. Але досі не вирішене питання про гідне вшанування жертв Бабиного Яру на рівні меморіального комплексу та музеїв”, – зазначається в заяві.

Ініціативна група наголошує, що вважає неприпустимим “віддавати процес формування державної політики пам’яті в чужі руки, передусім – країни-агресора Росії та її місцевих прибічників”.

“Трагедія Бабиного Яру є частиною української національної пам’яті, тому її меморіалізація повинна відображати позицію всього українського народу, а не бути джерелом міжнаціонального та міжконфесійного розбрату, провокацій та способом реалізації ворожої пропаганди”, – йдеться в заяві.

У ній також вказано, що влада Києва “ігнорує наявність українського державного проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру”, що був напрацьований робочою групою Інституту історії України НАНУ на замовлення українського уряду (в 2017 році). Натомість київська влада “разом із високопосадовцями з президентської адміністрації активно підтримують пропагандистські ідеї, які проштовхують російські мільярдери зі своїми місцевими помічниками, та надають “зелене світло” всім їхнім забаганкам”.

“Саме тому ми, ініціативна група киян, вимагаємо від керівництва Києва не підтримувати приватний російський проєкт (Меморіал Голокосту “Бабин Яр”), оскільки це буде суперечити законам, міжнародним угодам України та загальнолюдським моральним нормам, а замість цього – відкрити широке громадське обговорення державного українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру та прийняти на його основі відповідні рішення до 80-х роковин трагедії“, – сказано в заяві.

За правилами організації громадських слухань у КМДА, потрібно було зібрати не менше 500 голосів представників київської територіальної громади, які б підтримали відповідне звернення (електронне голосування не допускалося).

У результаті за 6 днів вдалося зібрати більш ніж 2500 підписів (вп’ятеро більше, ніж необхідно). Зазначається, що серед підписантів є “кияни різного віку, походження, освіти, соціального стану”.

Сьогодні, 22 червня, ініціативна група передала в КМДА всі підписні листи та супроводжувальні документи, які потрібні для організації слухань.

Члени ініціативної групи наполягають, що громадські слухання “повинні відбутися 21 липня у Колонній залі КМДА”.

“Тепер залишається досягти мети ініціативи: по-перше, організувати громадські слухання та ознайомити широкі верстви киян з принципами та концепцією українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру; по-друге, почути відповідь очільників київської влади: з ким ви, панове? З вашими виборцями, з київською громадою, яка своїми голосами ясно вимагає підтримати саме український державний проєкт, – чи з путінськими російськими “грошовими мішками”, яким байдужі наші біль і пам’ять, які приманюють вас великими грошима, що начебто будуть вкладені в їхній приватний проєкт? Визначтесь і зрозумійте, що ваша неповага до думки громади, до питань української національної пам’яті, до долі трагічної землі Бабиного Яру стає на перешкоді вашій діяльності на керівних посадах в нашому місті”, – наголошується в заяві.

В ініціативну групу увійшли громадські та релігійні діячі, депутати Верховної Ради та Київської міськради, вчені, історики, журналісти:

• Микола Княжицький – депутат Верховної Ради (“Європейська Солідарність”);

• Віталій Портніков – публіцист;

• Віктор Кононенко – депутат Київміськради;

• о. Георгій Коваленко – священик, ректор Відкритого Православного Університету;

• Володимир В’ятрович – депутат Верховної Ради (“Європейська Солідарність”);

• Сергій Квіт – професор НаУКМА;

• Михайло Лівінський – депутат Верховної Ради шостого скликання;

• Соломія Бобровська – депутатка Верховної Ради (“Голос”);

• Олексій Панич – філософ;

• Михайло Басараб – політолог;

• Вахтанг Кіпіані – журналіст;

• Йосиф Зісельс – громадський діяч;

• Юрій Макаров – журналіст;

• Олександр Зінченко – історик;

• Аліна Михайлова – депутатка Київміськради;

• Реувен Стамов – головний рабин общин традиційного юдаїзму в Україні та інші.

Ситуація навколо меморіалу “Бабин Яр”?

Як відомо, раніше у Київраді зареєстрували проєкт рішення про заборону фінансування міських проєктів коштами, що мають російське походження.

Зокрема йшлося про проект меморіалу “Бабин Яр” скандального російського режисера Іллі Хржановського. Питання щодо цього проєкту планували розглянути 11 лютого, але воно було знято з порядку денного.

Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” в Україні заснували у 2016 році. За планом у 2023 році на місці урочища Бабин Яр у Києві мали відкрити меморіал із музеєм і дослідницькою зоною.

Однак проєкт розкритикували через те, що “він фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом”. Вони вирішили поставити керівником Іллю Хржановського (російського режисера фільму “ДАУ. Дегенерація“).

Торік у квітні в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “Дау. Дегенерація” Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

На тлі скандалу спливло, що Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу.

В її основі “поєднання перформативних та дослідницьких практик”. Головна мета таких практик – “погляд людини на себе крізь гіперреальність”. Для цього відвідувач майбутнього музею має пройти крізь такі простори як “зона особистих історій”, “історична наративна зона Бабин Яр”, “ритуальна їдальня” чи ж “молитовна зала”. На відвідувача мають впливати звуки та запахи, відчуття вологості та непевність щодо довжини маршруту.

Якийсь відрізок маршруту доведеться пройти у повній мовчанці, але при цьому й зробити свій “етичний вибір”, за прикладами “Стенфордського тюремного експерименту”, чи ж експериментів “доброго самаритянина” або “апатичного спостерігача”. До внесених Хржановським ідей є чимало етичних запитань, як і до фільму “Дау. Дегенерація”.

Чому саме — #Букви розповідали у матеріалі.

Кілька десятків культурних діячів та народні депутати зверталися до Меморіального центру “Бабин Яр” з вимогою звільнити скандального режисера з посади художнього керівника центру.

Через ситуацію навколо режисера з РФ колишній головний історик проєкту Меморіального центру “Бабин Яр” Карел Беркгоф заявив, що більше не може публічно підтримувати його “з етичних міркувань”.

Сам Хржановський відповів на критику, заявивши, що, на його думку, скандали довкола його проєктів влаштовує “злочинна група”.

“У Росії це робить держава, а в Україні – група осіб, яким більше підходить назва “організована злочинна група”. Люди, що підігрівають скандали і інсинуації навколо проєкту, відкидають Україну від її європейського шляху в середньовіччя”, – стверджував Хржановський.

В кінці липня відбулася вебконференція за участю президента України Володимира Зеленського, мера Києва Віталія Кличка, членів наглядової ради фонду “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” і міжнародних партнерів, присвячена будівництву меморіалу. Зазначимо, що одним з членів наглядової ради є брат мера столиці Володимир Кличко.

Під час зустрічі Зеленський виступив на підтримку проєкту меморіалу.

При цьому у пресрелізі Меморіального центру не було зазначено, про який саме проєкт йдеться. Колишній голова Інституту національної пам’яті, нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович пояснив, що глава держави підтримав альтернативний проєкт меморіалізації Бабиного Яру, запропонований Хржановським.