Про це повідомляє телеканал NBC News.
“Мисливці”, в головній ролі Аль Пачино, розповідають про групу людей, які намагаються зупинити нацистів, ща живуть у Нью-Йорку 1970-х роках.
В одній зі сцен фільму показана гра в шахи з людьми в нацистському концентраційному таборі, де люди вмирають, коли з гри вибуває фігура.
Меморіал Освенцима розкритикував цю гру.
“Для “Мисливців” винаходити фальшиву гру, в якій замість фігур, люди – це не тільки небезпечна дурість і карикатура. Це також дасть право людям заперечувати Голокост. Ми шануємо жертв, зберігаючи фактичну точність”, – йдеться у повідомленні меморіалу.
У своїй заяві творець “Мисливців” і виконавчий продюсер Девід Вейл захищав серіал і шахову сцену. “Хоча “Мисливці” – це драматичний серіал з вигаданими персонажами, в його основу взято реальні події. Але це не документальний фільм. І він ніколи не був таким”, – сказав він.
Вейл сказав, що шахова сцена вказує на те, щоб “найпотужнішим чином протидіяти ревізіоністському наративу, який відбілює нацистські злочини проти євреїв і інших народів”. Він сказав, що “символічні уявлення” про Голокост дозволяють аудиторії “краще зрозуміти Голокост”.
Раніше компанія Amazon відкликала з продажу “різдвяні прикраси” з зображеннями колишнього концентраційного табору в Освенцимі – Аушвіца-Біркенау.
- Раніше польський бренд шкарпеток Nanushki виставив на продаж шкарпетки з зображенням Адольфа Гітлера і виявився в центрі скандалу.
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