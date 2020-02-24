Меморіал Освенцима розкритикував нове шоу Amazon Prime про нацистських мисливців, назвавши те, як у фільмі зображений Голокост - "небезпечною дурістю".

Про це повідомляє телеканал NBC News.

“Мисливці”, в головній ролі Аль Пачино, розповідають про групу людей, які намагаються зупинити нацистів, ща живуть у Нью-Йорку 1970-х роках.

В одній зі сцен фільму показана гра в шахи з людьми в нацистському концентраційному таборі, де люди вмирають, коли з гри вибуває фігура.

Меморіал Освенцима розкритикував цю гру.

“Для “Мисливців” винаходити фальшиву гру, в якій замість фігур, люди – це не тільки небезпечна дурість і карикатура. Це також дасть право людям заперечувати Голокост. Ми шануємо жертв, зберігаючи фактичну точність”, – йдеться у повідомленні меморіалу.

У своїй заяві творець “Мисливців” і виконавчий продюсер Девід Вейл захищав серіал і шахову сцену. “Хоча “Мисливці” – це драматичний серіал з вигаданими персонажами, в його основу взято реальні події. Але це не документальний фільм. І він ніколи не був таким”, – сказав він.

Вейл сказав, що шахова сцена вказує на те, щоб “найпотужнішим чином протидіяти ревізіоністському наративу, який відбілює нацистські злочини проти євреїв і інших народів”. Він сказав, що “символічні уявлення” про Голокост дозволяють аудиторії “краще зрозуміти Голокост”.

Раніше компанія Amazon відкликала з продажу “різдвяні прикраси” з зображеннями колишнього концентраційного табору в Освенцимі – Аушвіца-Біркенау.