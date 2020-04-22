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Меморіальний центр «Бабин Яр» прокоментував скандал навколо Хржановського

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" прокоментував скандал, який викликали катування немовлят з українських дитячих будинків під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера та художнього керівника Меморіального центу Іллі Хржановського.

Середа, 22 квітня 2020, 19:13

Про це повідомила пресслужба Меморіального комплексу.

“Фонд стоїть на позиції загальнолюдських цінностей. Його основна мета – створення меморіального центру та гідне вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру, а також сприяння гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту. Фонд працює над реалізацією численних культурних, історичних, видавничих проектів. Одна з його задач — привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екстремістської, нацистської та расистської ідеологій, підтримуючи при цьому культурні, етнічні, релігійні та соціальні відмінності; показати значимість спадщини й пам’яті в процесі побудови демократичного суспільства та мирного майбутнього”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що Хржановський був залучений до роботи Фонду в кінці 2019 року.

“Він відомий своїми кінематографічними проектами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство. З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проекту”, – пояснили в у центрі.

Зокрема, Хржановський та команда працюють над концепцією майбутнього меморіального центру та мають оприлюднити її цього року.

В Меморіальному центрі заявили, що фільми Іллі Хржановського, зняті протягом 2008-2011 років, вперше були представлені цього року на міжнародному фестивалі Берлінале та були відзначені нагородами і високими оцінками міжнародних кінокритиків.

“Нинішня поява негативних коментарів щодо діяльності Хржановського як режисера пов’язана з оприлюдненням його фільмів на онлайн-платформах. Ми не можемо давати оцінку цим фільмам та методам, якими вони створені і, так само як і автори звернень до української влади, чекаємо на проведення розслідування та висновків відповідної експертизи, якщо така буде призначена. Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер. Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями. Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності. Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів”, – резюмували у пресслужбі.

Теги: Бабин Яр, скандал

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