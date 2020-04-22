Меморіальний центр «Бабин Яр» прокоментував скандал навколо Хржановського

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" прокоментував скандал, який викликали катування немовлят з українських дитячих будинків під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера та художнього керівника Меморіального центу Іллі Хржановського.

Про це повідомила пресслужба Меморіального комплексу.

“Фонд стоїть на позиції загальнолюдських цінностей. Його основна мета – створення меморіального центру та гідне вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру, а також сприяння гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту. Фонд працює над реалізацією численних культурних, історичних, видавничих проектів. Одна з його задач — привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екстремістської, нацистської та расистської ідеологій, підтримуючи при цьому культурні, етнічні, релігійні та соціальні відмінності; показати значимість спадщини й пам’яті в процесі побудови демократичного суспільства та мирного майбутнього”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що Хржановський був залучений до роботи Фонду в кінці 2019 року.

“Він відомий своїми кінематографічними проектами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство. З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проекту”, – пояснили в у центрі.

Зокрема, Хржановський та команда працюють над концепцією майбутнього меморіального центру та мають оприлюднити її цього року.

В Меморіальному центрі заявили, що фільми Іллі Хржановського, зняті протягом 2008-2011 років, вперше були представлені цього року на міжнародному фестивалі Берлінале та були відзначені нагородами і високими оцінками міжнародних кінокритиків.

“Нинішня поява негативних коментарів щодо діяльності Хржановського як режисера пов’язана з оприлюдненням його фільмів на онлайн-платформах. Ми не можемо давати оцінку цим фільмам та методам, якими вони створені і, так само як і автори звернень до української влади, чекаємо на проведення розслідування та висновків відповідної експертизи, якщо така буде призначена. Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер. Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями. Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності. Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів”, – резюмували у пресслужбі.