Екс-радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон написав мемуари про роботу в Білому домі.

Книга “Кімната, де це сталося” вийде 23 червня, але вже займає першу позицію на Amazon.

Трамп заявив, що якщо його екс-радник опублікує мемуари, то тим самим порушить закон і буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

“Я буду вважати кожну розмову зі мною, як з президентом, секретною. Тому це буде означати, що, якщо він написав книгу і випустить книгу, він порушив закон. Це кримінальна відповідальність”, – сказав він.

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що міністерство юстиції намагається змусити Болтона “видалити секретну інформацію” з книги.

Трамп звільнив Болтона в вересні після 519 днів роботи. Інсайдери говорили, що у президента і радника було безліч конфліктів.

Американські журналісти ознайомилися зі змістом книги до офіційного виходу, розповівши про те, що прочитали.

Трамп просив допомогу у Китаю, щоб виграти вибори

Болтон стверджує, що був свідком розмови, коли Трамп прямо попросив китайського лідера допомогти йому отримати перемогу на президентських виборах в США.

Він зробив акцент на тому, що Трамп “благав забезпечити його перемогу” на виборах.

Болтон також зазначив, що йому важко згадати хоч одне рішення, прийняте Трампом під час його роботи в Білому домі, “яке не було обумовлено розрахунком на переобрання”.

Трамп не хотів давати військову допомогу Україні

Болтон зазначив, що Трамп дійсно щиро вважав, що влада України діє проти нього, і вірив в теорії змови, які поширювали його особистий адвокат Руді Джуліані та інші радники.

Ляпи Трампа на міжнародній арені

Влітку 2018 року, напередодні зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі (Фінляндія), Трамп питав у Джона Келлі, тодішнього глави адміністрації Білого дому, чи входить Фінляндія до складу Росії.

Також Трамп не знав – чи володіє Великобританія ядерним потенціалом. Він питав про це у тодішньої глави британського уряду – Терези Мей.

Трамп неодноразово плутав президента Афганістану Ашрафа Гані з колишнім президентом Хамідом Карзаєм.

Що думає про Трампа його оточення

Болтон написав в книзі, що з приходом Трампа Білий дім перетворився на місце для інтриг, а відносини між чиновниками складно назвати дружніми.

Він написав, що Трамп “заднім числом змінює думку про людей і бачить змову під кожним каменем”.

Особливо він загострив увагу на держсекретарі Майку Помпео. Він стверджує, що під час зустрічі Трампа з лідером КНДР Помпео передав йому записку, де було написано: “От ідіот” (про Трампа), а також “Він сповнений лайна” (також про Трампа).

Ненависть до журналістів

Болтон розповів в книзі про те, що Трамп нібито намагався тиснути на генерального прокурора Вільяма Барра. Він просив знайти механізм, щоб репортерів CNN (американський телеканал) можна було садити в тюрму.

Це сталося на закритій зустрічі з питань Афганістану на президентському курорті Бедмінстер.

Трамп сказав, що журналісти знову пронюхали про якусь подію і це його розлютило.

“Президент сказав адвокату Білого дому Пату Чіполлоне зателефонувати генеральному прокурору і розповісти про його бажання “заарештувати репортерів, змусити їх відбувати термін у в’язниці, а потім вимагати, щоб вони розкрили свої джерела”, – написав Болтон.

Венесуела – частина США

Коли американські політики обговорювали можливості для врегулювання ситуації в Венесуелі, де внаслідок правління Ніколаса Мадуро була зруйнована економіка, Трамп наполягав на сценарії введення військ.

Він говорив, що Венесуела – частина США, тому американські війська повинні там бути.

Трамп про концтабори в Китаї

За обідом під час зустрічі G-20 в Осаці в червні 2019 року, коли були присутні тільки лідери країн і перекладачі, Трамп підбадьорив генсека ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпіна щодо будівництва концтаборів.

Це табори, в яких китайська влада “перевиховує” послідовників ісламу.

Трамп йому відповів, що Сі повинен продовжувати, бо це абсолютно правильно.

За словами Болтона, співробітник Ради національної безпеки по Азії Метью Поттінгер передавав йому, що Трамп заявляв щось подібне і під час своєї поїздки в Китай в листопаді 2017 року.