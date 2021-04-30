Мендель йде з посади прессекретарки Зеленського, але залишається в ОПУ

Про це у коментарі #Буквам розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Юлія Мендель дійсно йде з посади прессекретарки Зеленського, але залишається в Офісі президента у статусі радника по роботі з іноземним контентом і медіа.

“Юлія Володимирівна абсолютно точно розуміє зовнішньополітичні засади держави, має прекрасні професійні комунікації з провідними журналістами багатьох іноземних ЗМІ й тому зможе активно налагоджувати відповідні комунікації. Що саме сьогодні, якщо об’єктивно оцінювати стан речей, важливо”, – заявив Подоляк.

Також він розповів, що в ОПУ відбуваються деякі зміни в організації та роботі комунікаційного директорату. Зокрема, запланована оптимізація й актуалізація окремих напрямків, одним із яких є уточнення функціоналу прессекретаря президента.

“Під цей функціонал буле підібрана відповідна кандидатура згідно з відповідними процедурами”, – заявив Подоляк.

Заміну Мендель ще не знайшли. Однак вже розпочався процес відбору кандидатур.

“Конкретних прізвищ поки що нема. Як тільки буде зрозуміло хто – відразу повідомлю”, – додав Подоляк.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував заяву прессекретарки президента Юлії Мендель про те, що в Україні є “українська російська мова”.