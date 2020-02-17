Про це повідомляють #Букви.

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Мендель опублікувала російськомовну статтю DW “Дебют Зеленського в Мюнхені: прийшов, побачив, здивував” і супроводила її своїм коментарем: “Чи можна говорити про війну, жартувати і при цьому виглядати гідно? Володимир Зеленський показав у Мюнхені, що володіє цим непростим мистецтвом. Новий президент України вперше взяв участь в найпрестижнішій Мюнхенській конференції з безпеки, причому в умовах, про які його попереднику Петру Порошенко в попередні роки доводилося тільки мріяти”.

Але тут користувачі запитали Мендель: чому вона пише російською і прессекретарем президента якої країни вона працює?

Юлія Мендель пояснила свій коментар тим, що вона не знайшла статтю українською мовою.

“Можливо, його зробили російською, щоб його могло прочитати більше людей в світі. Адже DW – іноземне медіа, яке намагається охопити іноземну аудиторію”, – відповіла Мендель.

Але і тут їй в коментарі “кинули” ту ж статтю, але українською мовою.

Пізніше прессекретарка Зеленського опублікувала новий пост – вже українською мовою, в якому розповіла, що президенту України організатори надали “один з найкращих часових проміжків – приблизно опівдні в суботу, 15 лютого”.

“Зеленський одержав у Мюнхені окрему дискусію щодо України, чого ще не було ніколи. Для порівняння: Порошенко був учасником обговорень з іншими лідерами тем Східної Європи чи коротко виступав один, але пізно увечері і нерідко в спорожнілій головній залі. Зрештою, дискусію з Зеленським транслював американський телеканал CNN, а вела її відома ведуча Крістіан Аманпур”.

Але і тут в коментарях запитали Мендель, чому вона “гідного” постійно порівнює з п’ятим Президентом Петром Порошенком.