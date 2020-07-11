Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Раніше засновник партії “5.10” Геннадій Балашов на своєму каналі в YouTube розповів, що в урядовому кварталі ширяться чутки про те, що Мендель і Зеленський – коханці. Ще й надто, за його словами, є велика ймовірність, що прессекретарка президента вагітна від нього.

“Кожен фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви – те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне – поважайте себе”, – заявила Мендель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 10 Июл 2020 в 10:22 PDT

Вона також прикріпила посилання на статтю 24 каналу, в якій йдеться про те, що вагітність Мендель – фейк. Проте воно виявилося не клікабельним.

Користувачі соцмережі намагалися допомогти прессекретарці зробити посилання клікабельним, рекомендуючи розмістити його чи в коментарях, чи в шапці профілю, але не вийшло. В шапці профілю у Мендель “висить” посилання на її інтерв’ю.

Зазначимо, що напередодні народний депутат з фракції “Слуги народу” Гео Лерос повідомив, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак хоче купити 24 канал.

“У мене є інсайдерська інформація, що Єрмак намагається купити 24 канал, я чув про це ще три тижні тому”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.