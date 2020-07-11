Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Раніше засновник партії “5.10” Геннадій Балашов на своєму каналі в YouTube розповів, що в урядовому кварталі ширяться чутки про те, що Мендель і Зеленський – коханці. Ще й надто, за його словами, є велика ймовірність, що прессекретарка президента вагітна від нього.
“Кожен фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви – те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне – поважайте себе”, – заявила Мендель.
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Вона також прикріпила посилання на статтю 24 каналу, в якій йдеться про те, що вагітність Мендель – фейк. Проте воно виявилося не клікабельним.
Користувачі соцмережі намагалися допомогти прессекретарці зробити посилання клікабельним, рекомендуючи розмістити його чи в коментарях, чи в шапці профілю, але не вийшло. В шапці профілю у Мендель “висить” посилання на її інтерв’ю.
Зазначимо, що напередодні народний депутат з фракції “Слуги народу” Гео Лерос повідомив, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак хоче купити 24 канал.
“У мене є інсайдерська інформація, що Єрмак намагається купити 24 канал, я чув про це ще три тижні тому”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
- Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель задекларувала 936 тис. грн доходів за минулий рік.