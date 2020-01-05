Об этом Мендель написала в комментариях под своим постом о поездке Зеленского в Оман.
Так, журналістка Марія Жартовська задала питання в коментарях під постом прес-секретаря Зеленського, з ким і коли в Омані заплановані зустрічі Президента України на найвищому рівні. Мендель не змогла назвати ні прізвищ, ні посад чиновників, з якими має зустрітися Зеленський.
“Ми будемо писати в новинах”, – відповіла Мендель.
Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
“В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну”, – пояснили в Офісі президента.
Там відзначили, що глава держави і члени його сім’ї відбули в цю країну рейсовим літаком за свій рахунок.
З ким саме буде зустрічатися Зеленський, в прес-службі не уточнили.
#Буквам не вдалося знайти в оманській пресі будь-яких публікацій, які анонсують зустрічі на вищому рівні за участю президента України.
- Раніше повідомлялося, що шведського музиканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), який виступав у незаконно анексованому Криму, пустили до України після втручання президента Володимира Зеленського.