Прес-секретар Президента України Юлія Мендель не змогла відповісти, з ким у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі на найвищому рівні в Омані.

Об этом Мендель написала в комментариях под своим постом о поездке Зеленского в Оман.

Так, журналістка Марія Жартовська задала питання в коментарях під постом прес-секретаря Зеленського, з ким і коли в Омані заплановані зустрічі Президента України на найвищому рівні. Мендель не змогла назвати ні прізвищ, ні посад чиновників, з якими має зустрітися Зеленський.

“Ми будемо писати в новинах”, – відповіла Мендель.

Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

“В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну”, – пояснили в Офісі президента.

Там відзначили, що глава держави і члени його сім’ї відбули в цю країну рейсовим літаком за свій рахунок.

З ким саме буде зустрічатися Зеленський, в прес-службі не уточнили.

#Буквам не вдалося знайти в оманській пресі будь-яких публікацій, які анонсують зустрічі на вищому рівні за участю президента України.