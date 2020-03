Прессекретар Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що навколо появи в британському виданні The Guardian фото українського президента і статті з ним з'являється багато фейкової інформації.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у британському виданні The Guardian вийшла стаття про президента України Володимира Зеленського, в якій його назвали “випадковим президентом”.

“Вихід статті та обкладинки в журналі The Guardian, на жаль, супроводжувався великою кількістю дезінформації в онлайн-просторі. Пропоную спростування цих фейків заради збереження здорового підходу до інформації”, – написала Мендель.

Далі вона привела три приклади дезінформації про цю статтю.

“Фейк про те, що стаття була проплачена. Сказати, що обкладинку The Guardian проплатили, може лише той, хто звик, що журналістику проплачують. Офіс Президента цінує якісну журналістику та свободу слова. Я роками працювала з іноземними виданнями. Проплатити обкладинку та статтю в The Guardian неможливо. Як неможливо й перевірити статтю перед публікацією. 2. Фейк, що стаття не вийшла в журналі. The Guardian – це і онлайн-газета, і журнал. Обкладинка з президентом України вийшла в журналі. В цьому немає жодної помилки. 3. Фейк, що Офіс Президента “цензурує” матеріали західних журналістів”, – зазначила прессекретар.

Мендель також прокоментувала, чому стаття на сайті The Guardian відрізняється від інтерв’ю, опублікованого на сайті Офісу президента.

“Стаття в The Guardian – не оригінал інтерв’ю. Це повноцінний журналістський матеріал, написаний на основі вражень, особистої думки репортерів, з додаванням фактів із минулого Володимира Зеленського, аналітики його політичного життя, опису важливих подій. Матеріал і написаний у формі статті, а не запитань-відповідей, як це відбувається під час інтерв’ю. Заради ознайомлення аудиторії не лише з враженнями журналістів, а й із самим інтерв’ю Офіс Президента надав увесь текст – із запитаннями та відповідями. Це і є “сухий” оригінал, без інших інформаційних нашарувань”, – пояснила прессекретар.

Вона також підкреслила, що ще жоден український президент не з’являвся на таких обкладинках, як Time або The Guardian, і не мав статей-портретів в The New Yorker.

“Стаття отримала багато позитивних відгуків від міжнародної аудиторії. І це важливо”, – додала Мендель.

Президент України Володимир Зеленський поскаржився журналістам британського видання The Guardian на розкішну обстанову у своєму робочому кабінеті, зазначивши, що це “жахливо”, але він уже звик.

Зеленський в інтерв’ю журналістам британського видання The Guardian порівняв своє президентство з перебуванням на човні, що протікає.

Також він порівняв серіал “Слуга народу”, де він грав роль президента України, з реальним життям глави держави.