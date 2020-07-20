Про це вона повідомила в інтерв’ю телеведучій Наталії Влащенко на її YouTube-каналі.

Раніше засновник партії “5.10” Геннадій Балашов на своєму каналі в YouTube розповів, що в урядовому кварталі ширяться чутки про те, що Мендель і Зеленський – коханці. Ще й надто, за його словами, є велика ймовірність, що прессекретарка президента вагітна від нього.

Юлія Мендель назвала фейком свою нібито вагітність від глави держави.

“Мене дуже здивував такий факт, коли був останній фейк запущений. Я ось сіла і подумала, а цікаво, чи є хтось ще з жінок, хто б хотів потрапити на мою посаду і хто б заздрив. І в цей же вечір я отримала відповідь. Була одна дівчина, блогер, яка дуже просила інтерв’ю з президентом. Я не розглянула поки це, навіть не встигла їй відповісти. І коли вона це побачила, то вона написала такий пост, який показав, що вона впевнена, що вона б тримала ось удар або позицію, або робила щось краще, ніж я. Мене це знову дуже сильно розсмішило. Я зрозуміла, що як би далі рухатися з цим блогером ми не зможемо”, – розповіла Мендель.