Прес-секретар президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель розповіла про три професійні правила, які виробила за час трудової діяльності.

Відповідний пост вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні 7 місяців, як я на теперішній посаді, а цього місяця виповнюється три роки, як потрапила в комунікації. Ділюся трьома правилами для комунікаційників, які випрацювала за цей час”, – зазначила Мендель.

Правила від прес-секретаря Зеленського виглядають так:

1. Меседж без контексту не має цінності.

“Які б меседжі не хотів донести спікер, поки він не створить контексту для інтерв’юерів, усе сказане ним може бути поставлене в контекст розуміння ситуації інтерв’юерами. Одним словом, я розумію не те, що ти кажеш, а те, що я чую. Ось чому інтерв’ю – один із найскладніших жанрів”, – зазначила Мендель.

2. Не треба виправдовуватися. За словами прес-секретаря Зеленського, в кожній ситуації повинна бути позначена межа: “де закінчується пояснення позиції, а починається виправдовування”.

“Виправдовування ставить одразу в програшну позицію, адже спікер наче вже визнає провину за собою. Тому меседж позиції має бути чітким, лаконічним, він має заводити аудиторію на ваше інформаційне поле, а не відбивати напад на території нападників. Інформаційні атаки в більшості абсурдні і не логічні. Тому варто пояснювати, чому вони не логічні, відкриваючи реальність, а не виправдовуватися. Виправданнями не перемогти”, – наголосила Мендель.

3. Комунікація ніколи не діятиме без суті. Прес-секретарка президента України уточнила, що “якщо немає ідеї, лідера, події, не буде й якісної комунікації”. У зв’язку з цим Мендель закликає не висвітлювати “непотріб”.

“Не беріться комунікувати непотріб. Це нівелює ідею й якісних комунікацій, і високої професійності, й сенсу життя. Комунікація непотребу чи порожнечі – це обман. А ніхто з нас не хоче присвятити життя обману”, – написала Мендель.

Серед своїх досягнень за минулий рік вона назвала перший профайл президента Зеленського в The New Yorker і першу обкладинку Time з ним.

“Друзі, якісні комунікації змінюють і країну. Тому круто, коли ми з вами на стороні світла. На сьогодні для нас, комунікаційників, є важливі завдання. А саме: змінити імідж України на міжнародній арені, змінити його для нас, українців, пояснити, що в єдності наша сила і що в нас, українців, чимало причин почуватися переможцями. Адже ми такі і є”, – підсумувала Мендель.