Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі, організованої Американською торговою палатою в Україні.

Мендель згадала, що до початку її призначення і перед поїздкою Володимира Зеленського в Брюссель Європу стали досягати заяви про те, що він проросійський президент, за яким стоїть Ігор Коломойський.

“Пам’ятаю, коли я була на перших переговорах з президентом, він розповів, що в історії з “Приватбанком” буде на боці народу, і що Україна буде курсувати в ЄС. Мені вдалося дати два цих твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні медіа. Пам’ятаю, що в той час у нас трохи росла інфляція, що не колосально, але гривня ослабла і після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні”, – розповіла Мендель.