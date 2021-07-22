Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що не сказала в книжці "Кожен із нас президент" нічого, що б суперечило правді. Зокрема, вона пояснила фразу "негігієнічні ночі на Майдані з брудними наметами".

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.

За словами Мендель, вона передбачала, що саме цю цитату можуть вирвати з контексту й поширити.

“Я нічого не сказала такого, що б суперечило істині. А правду зазвичай складно описати. Якщо ви скажете, що там було чисто й гігієнічно, я здивуюся. Я ніколи не була проти Євромайдану. Я його висвітлювала для іноземних медіа. Вважаю, що це було великим проривом”, – переконує Мендель.

Мендель також повідомила, що не мала наміру когось ображати. Але додала, що вважає бурхливу реакцію на уривок із її книжки “дезінформацією від одного проплаченого допису телеканалів опозиційного політика”.

Мендель переконана, що Зеленський “сам собою давав більше надії, ніж будь-яка революція”, і що він “назавжди змінив українську політику”.