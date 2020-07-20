Про це вона повідомила в інтерв’ю телеведучій Наталії Влащенко на її YouTube-каналі.
“Я ніколи не чула нічого подібного в реальному житті ні від Давида, ні від Олександра, абсолютно, тому я здивована, що були такі розмови. Я думаю, багато людей задумалися, а що ж таке “корабельна сосна”, – заявила Мендель.
Прессекретар Зеленського зазначила, що такі висловлювання не вважає образою жінок.
“Мені особисто було не зовсім приємно, але, не можу сказати, що для мене це було якимось приниженням, або що це позначилося образою на всьому жіночому роді. Думаю, якщо Саша говорив таке про свою колегу, він повинен обговорювати це з нею. Правильно зробив, що вибачився. Мені б дуже хотілося, щоб українська політика була трохи дорослішою”, – зазначила вона.
- У червні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа від “СН” Ірини Аллахвердієвої. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко вжив такі вирази: “баба робоча, як корабельна сосна”, і “взагалі красуня”.
- Спочатку Олександр Корнієнко стверджував, що розмова про “корабельну сосну” змонтована. Згодом він заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
- Як повідомив #Буквам фахівець із монтажу Владислав Константинов, на відео розмови Олександра Корнієнка і Давида Арахамії немає ознак монтажу.
- У фракції “Слуги народу” визначилися, як можна покарати Олександра Корнієнка за сексистські висловлювання про “корабельну сосну” і “бабу робочу”. Як писали #Букви, за сексистські висловлювання заступник голови фракції відстоюватиме поправку про гендерну квоту 50 на 50, яка багатьом не подобалася.