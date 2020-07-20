Про це вона повідомила в інтерв’ю телеведучій Наталії Влащенко на її YouTube-каналі.

“Я ніколи не чула нічого подібного в реальному житті ні від Давида, ні від Олександра, абсолютно, тому я здивована, що були такі розмови. Я думаю, багато людей задумалися, а що ж таке “корабельна сосна”, – заявила Мендель.

Прессекретар Зеленського зазначила, що такі висловлювання не вважає образою жінок.

“Мені особисто було не зовсім приємно, але, не можу сказати, що для мене це було якимось приниженням, або що це позначилося образою на всьому жіночому роді. Думаю, якщо Саша говорив таке про свою колегу, він повинен обговорювати це з нею. Правильно зробив, що вибачився. Мені б дуже хотілося, щоб українська політика була трохи дорослішою”, – зазначила вона.