Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель працевлаштувалася на телеканалі "Україна", що належить українському олігархові Рінату Ахметову, аби "займатися деолігархізацією". В користувачів соцмереж це викликало обурення.

#Букви зібрали реакцію користувачів в соцмережі Facebook.

Напередодні в пресслужбі телеканалу “Україна 24” повідомили про рішення Мендель. Аналогічне повідомлення оприлюднила в Facebook директорка з комунікацій компанії “System Capital Management” Наталія Ємченко.

У повідомленнях зазначається, що Юлія Мендель “приєдналася до команди проєкту “Велика деолігархізація”.

Мендель з’явиться у цій програмі як представник “президентського пулу” та “як постійний колумніст”.

“Події розвиваються, і ми розширюємо президентський пул в команді щотижневої підсумкової програми “Велика деолігархізація”, яка виходить в ефір щосуботи о 22:00 на “Україна24” і щопонеділка о 0:10 на “каналі “Україна”. В якості постійного колумніста до нас приєдналася Юлія Мендель, експрессекретар президента України Володимира Зеленського”, – зазначається в повідомленні каналу.

“Дебютну відеоколонку” Мендель для “Великої деолігархізації” можна буде побачити в ефірі вже сьогодні, 17 липня (о 22:00).

Хейтери Мендель зібралися під постом Ємченко.

Журналіст Олексій Братущак нагадав, що “театр абсурду” був і раніше. До прикладу, коли Фонд Ахметова реалізував проєкт щодо підвищення якості журналістики в Україні. На його думку, олігарх “підтримує лише тих, хто готовий видавати маніпуляції задля його політичних та бізнес-інтересів”. Він назвав ідею Мендель та проєкт, в якому вона братиме участь, “черговим підтвердженням” своєї гіпотези.

Інші коментарі були не такими конструктивними, як от:

Чи:

Декотрі з користувачів вирішили нагадати Мендель про те, що вона нещодавно випустила книгу й просили не читати її глядачам телеканалу олігарха.

Фото, яким супроводжують новину про Мендель, порівняли з відомим кадром з голлівудського фільму “Основний інстинкт”.

Також Мендель назвали “зіркою”, яку запалюють, бо це “комусь потрібно”.

На тему “експертності” Мендель додали такий коментар:

Користувач Артем Шевченко звернув увагу на оксюморон (поєднання непоєднуваного, – ред.) “деолігархізація від Ахметова” та “професіонал Мендель”.

Не менше критичних коментарів на адресу Мендель й під постом ведучої “Настоящее время” Ірини Ромалійської.

“Це все, що потрібно знати про деолігархізацію в Україні”, – лаконічно прокоментувала вона.

“Що не день, то зашквар”, – прокоментував інший користувач, порадивши Мендель піти у відпустку чи “залягти на дно”.

Інший користувач припустив, що з часом місце Мендель може зайняти президент України Володимир Зеленський.

“Рух лайна в природі” назвав ситуацію один з користувачів, пояснивши:

Дехто з користувачів все ж збирається дивитися програму про деолігархізацію за участю Мендель.

Як відомо, деолігархізація – це одна з ключових тем, яку просуває Банкова. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради “закон про олігархів”, який уже був ухвалений у першому читанні.

Проте влада досі не розкриває, хто може потрапити до списку “олігархів”.

Так, секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що при розробленні “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.

20 травня Володимир Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.