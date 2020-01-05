Прес-секретар президента України Юлія Мендель в соцмережі Facebook видалила з друзів журналістку Марію Жартовську, яка задала питання про поїздку глави держави Володимира Зеленського в Оман.

Про це Жартовська повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Мендель не змогла відповісти, з ким у глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі на найвищому рівні в Омані.

Так, журналістка Марія Жартовська задала питання в коментарях під постом прес-секретаря Зеленського, з ким і коли в Омані заплановані зустрічі Президента України на найвищому рівні. Мендель не змогла назвати ні прізвищ, ні посад чиновників, з якими має зустрітися Зеленський.

“І через кілька хвилин виявила, що Юлія Мендель видалила мене з друзів, а не друзі не можуть залишати коментарі в неї в Facebook”, – написала Жартовська.

Крім того Мендель закрила можливість коментувати її пости не друзям.

Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

“В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну”, – пояснили в Офісі президента.

Там відзначили, що глава держави і члени його сім’ї відбули в цю країну рейсовим літаком за свій рахунок.

З ким саме буде зустрічатися Зеленський, в прес-службі не уточнили.

#Буквам не вдалося знайти в оманській пресі будь-яких публікацій, які анонсують зустрічі на вищому рівні за участю президента України.