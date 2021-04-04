Прессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що фактично в боротьбі за мову деякі українці перетворилися в "ангелів з піною на губах", які вступають в бій за праве діло.

Про це вона сказала в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом”.

“Мова — це безумовний символ сучасної України, який занадто часто окремі політики відверто використовують для організації своїх спекуляцій і конфліктів. Особливо в гонитві за виборцями на найближчі вибори. І чим ближче вибори, тим більше агресивної завзятості цих політиків в прагненні зіштовхнути лобами українців, які розмовляють українською мовою, з російськомовними українцями”, – заявила Мендель.

Вона зазначила, що безумовно, українська мова повинна бути захищеною, але повинні бути захищені й громадяни — і не важливо, яку мову вони використовують в побуті, адже найбільша цінність — людина.

“Фактично в боротьбі за мову деякі українці перетворилися в “ангелів з піною на губах”, які вступають в бій за праве діло. І вони породжують дух ненависті в боротьбі за праве діло, “завдяки якому зло на Землі не має кінця”. Так, я цитую засмальцьований в соцмережах вираз одного філософа (“Диявол починається з піни на губах ангела, що бореться за справедливість” Торнтон Уайлдер, – ред.). Але не можна ненавистю боротися за праве діло, насадженням змусити полюбити мову, а узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших”, – сказала прессекретарка Зеленського.

Прессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що українська мова та ідентичність є значно ширшим явищем за виключно протистояння Росії й потрібно заявити, що в Україні є українська російська мова.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал з прессекретаркою президента України Юлією Мендель. На телеканалі “Дом” вийшла авторська передача “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”. Після бурхливої реакції на цей анонс телеканал опублікував звернення, в якому перепросив за можливу плутанину.

“Піонером стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на запитання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем. У наступних епізодах серії програм “Погляд з Банкової” запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів”, — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на запевнення телеканалу, третя передача “Погляд з Банкової” на російськомовному державному телеканалі “Дом”, створеному для жителів тимчасово окупованих територій, знову вийшла в ефір з прессекретаркою президента України Юлією Мендель.