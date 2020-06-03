Декларація Мендель опублікована на сайте НАЗК.

До того, як Зеленський призначив Мендель (3 червня), вона працювала в офісі Світового банку в Україні та писала статті для різних ЗМІ. Її дохід від журналістики склав 267,1 тис. грн, а гонорари від Світового банку – 298 тис. грн.

Зарплата Мендель в Офісі Президента склала 370,6 тис. грн.

Також прессекретарка Володимира Зеленського задекларувала п’ять банківських рахунків в “Приватбанку”, “Укргазбанку” і “Райффайзен Банк Аваль”, але не вказала суму розміщених там коштів.

У грудні 2018 року Мендель придбала квартиру в Києві площею 48,5 кв. м за 1 млн 215 тисяч гривень. Іншого майна у неї немає.

У той же час, прессекретарка Зеленського виплачує кредит розміром 785 тисяч гривень, який також взяла в грудні 2018 року.