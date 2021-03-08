Про це йшлося під час її 2,5-годинного інтерв’ю головній редакторці видання “Гордон” Олесі Бацман.
“Менш як два роки минуло, у нас стався удар по трьох дуже відомих людях, які представляють величезні фінансові групи, які зробили свої статки на державному бюджеті, на податках, на тому, за що взагалі повинні жити українці. Такого не робив ніхто”, — стверджує Мендель.
На уточнювальне питання про те, про яких “відомих людей” йдеться, Мендель відповіла: “Це [Віктор] Медведчук, це [Дмитро] Фірташ, і це [Ігор] Коломойський”. Вона також вказала, що назвала їх у своїй статті для аналітичного центру Atlantic Council.
- Нагадаємо, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборних обіцянок.
- У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. Він запитав у Мендель, чи дійсно будь-кому, адже Зеленський жодного разу не висловився критично про Коломойського, якому, зокрема, приписують вплив на президента. Після дискусії Аслунд вимагає від Мендель вибачень.