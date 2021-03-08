Про це йшлося під час її 2,5-годинного інтерв’ю головній редакторці видання “Гордон” Олесі Бацман.

“Менш як два роки минуло, у нас стався удар по трьох дуже відомих людях, які представляють величезні фінансові групи, які зробили свої статки на державному бюджеті, на податках, на тому, за що взагалі повинні жити українці. Такого не робив ніхто”, — стверджує Мендель.

На уточнювальне питання про те, про яких “відомих людей” йдеться, Мендель відповіла: “Це [Віктор] Медведчук, це [Дмитро] Фірташ, і це [Ігор] Коломойський”. Вона також вказала, що назвала їх у своїй статті для аналітичного центру Atlantic Council.