Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що приїзд української делегації до ОАЕ "спричинив справжній медійний і політичний ажіотаж". Утім, це не зовсім так.

Про це повідомляють #Букви.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та перша леді відправилися до Об’єднаних Арабських Еміратів до Дня закоханих. Пресслужба президента інформує, що візит офіційний.

Прессекретарка президента запевняє, що після візиту президента “еміратські медіа не стихають”.

“Приїзд української делегації в ОАЕ спричинив справжній медійний і політичний ажіотаж. Об’єднані Арабські Емірати шукають можливість тісних і дружніх контактів з країнами, здатними гарантувати їм продовольчу безпеку. Україна – саме така держава”, — пише Мендель.

Однак #Букви не знайшли підтверджень заявам Мендель. Зокрема, моніторинг найбільших медіа ОАЕ не демонструє такого вже інтересу місцевих ЗМІ до візиту Зеленського.

Щоденна англомовна газета Khaleej Times присвятила цьому лише два матеріали. Перший — про те, що шейх Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян зустрівся з Володимиром Зеленським. Другий — про підписання меморандуму про взаєморозуміння між інвестиційною компанією Mubadala та українським урядом.

Аналогічну новину про Mubadala випустило Еміратське агентство новин, також відоме як WAM. WAM також присвятило цьому візиту загалом два матеріали. Другий — коротке інтерв’ю Зеленського при питання двосторонньої співпраці між країнами.

Англомовна газета Gulf News приділила візиту не більше уваги. В першій новині цитують інтерв’ю виданню WAM, в другій — розповідають про зустріч Зеленського з шейхом Мохаммедом бін Рашидом Аль Мактумом, віцепрезидентом і прем’єр-міністром ОАЕ.

Інші видання також не відзначилися особливим інтересом до цього візиту.