Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.

Мендель визнала, що комунікація на початку президентства Зеленського була невдалою.

“Я вважаю, що перші дев’ять місяців нашої комунікації в Офісі — це була повна катастрофа, на превеликий жаль. Я постійно вказувала на те, що нам приходило дуже багато запитів, що ми мали давати нашу позицію, що ми мали звучати в цьому інформаційному, дезінформаційному вакуумі. Але на жаль, був бан на те, щоби коментувати навіть найзрозуміліші, найзвичайнісінькі речі. Наприклад, так багато було питань „скажіть про Крим“. Чому нам забороняли говорити про Крим — незрозуміло”, — розповіла Мендель.

У той час — з травня 2019-го до лютого 2020 року — головою Адміністрації, а згодом і керівником Офісу президента був Андрій Богдан. Мендель зазначила, що забороняв говорити про Крим не він, а керівник інформаційної політики ОП, яким тоді був Кирило Тимошенко.