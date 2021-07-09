Про це Мендель повідомила в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Вона підтвердила, що стане радником голови Офісу президента.

“До кінця тижня має бути указ про моє звільнення (з посади прессекретаря — ред.), указ про призначення радником Офісу президента”, — повідомила Мендель.

Вона зазначила, що указ може бути сьогодні, 9 липня, або вже на вихідних. При цьому вона не уточнила, чи буде працювати в штаті.

1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретарем президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Книга має вийти друком вже цього місяця. Тираж, видавництво та назва наразі не відомі.

Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги.

Також колишня прессекретарка Зеленського представила фрагмент з неї під назвою “Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати”. Мендель зазначена в публікації як “експерт з комунікацій”.

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радниці з роботи з іноземним контентом і медіа.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.