Прес-секретар президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель заявила, що в скандальному голосуванні Конституційного суду щодо е-декларування винні "судді Порошенка".

Відповідний коментар вона сьогодні опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Мендель, зокрема, підтримала ініціативу Зеленського припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

“Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного суду немає. Це дуже схоже на дивнуватий жарт, але це справді відбулось: Порошенко звинуватив Банкову у тиску на суд! У ситуації, коли суд хоче скасувати всі революційні надбання останніх років. А чинний президент хоче через прозорі інструменти, через рішення РНБО і Верховної Ради зупинити відвертий реванш. Сьогодні судді КС — то є судді самого Порошенка. Саме так. Він кожного окремо відбирав та рекомендував на посади”, – написала Мендель, процитувавши колонку голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії.

Чи правда, що в голосуванні КСУ винні “судді Порошенка”

#Букви розібралися, наскільки дане твердження відповідає дійсності.

Так, згідно з даними на офіційному сайті КСУ, Конституційний суд України складається з 18 суддів.

Президент України, Верховна Рада і з’їзд суддів України призначають по шість суддів КСУ за результатами конкурсного відбору.

Зараз у складі КСУ – 15 суддів. У скандальному рішенні суду про скасування відповідальності за помилкове декларування перераховані всі ці судді як такі, які були присутні на засіданні. Але не всі з них голосували “за”.

Так, із усіх 15 суддів тільки чотирьох призначив безпосередньо п’ятий президент України Петро Порошенко. Це: Сергій Головатий, Віктор Колісник, Василь Лемак і Володимир Мойсик.

З них, за даними Центру протидії корупції, троє не голосували за скандальне рішення КСУ: Сергій Головатий, Віктор Колісник, Василь Лемак.

Двоє з них – Головатий і Лемак – публічно заявили про свою незгоду з КСУ.

У цілому за рішення КСУ не голосували четверо суддів. Четвертий суддя – Олег Первомайський, який був призначений Верховною Радою у вересні 2018 року.

Що стосується інших суддів, то:

• голова КСУ Олександр Тупицький був призначений до Конституційного суду в травні 2013 року (тобто ще за президентства Віктора Януковича);

• Віктор Городовенко був призначений до КСУ 13 листопада 2017 року позачерговим з’їздом суддів України;

• Ірина Завгородня була призначена 20 вересня 2018 року постановою Верховної Ради України за результатами конкурсу;

• Олександр Касмінін був призначений до КСУ 17 вересня 2013 року указом президента України (Віктора Януковича);

• Віктора Кривенка призначив до КСУ з’їзд суддів у листопаді 2015 року;

• Олександра Литвинова також призначив з’їзд суддів України в лютому 2013 року (за президентства Віктора Януковича);

• Сергій Сас був призначений до КСУ в березні 2014 року Верховною Радою України (Порошенко тоді ще не був президентом);

• Ігор Сліденко став суддею КСУ також у березні 2014 року: рішення приймала Верховна Рада (Порошенко тоді ще не був президентом);

• Петро Філюк був призначений до КСУ 30 жовтня 2019 року з’їздом суддів України за результатами конкурсу (тобто вже за президентства Володимира Зеленського);

• Галина Юровська була призначена до КСУ 29 жовтня 2019 року також з’їздом суддів за підсумками конкурсу (тобто за президентства Володимира Зеленського).

Відтак, тільки чотирьох суддів КСУ з 15 нині діючих призначив Петро Порошенко. З них троє проголосували проти рішення КСУ. Двоє суддів були призначені за президентства Володимира Зеленського. Ще троє стали суддями КСУ за президентства Віктора Януковича. А двоє стали суддями в березні 2014 року – після втечі Віктора Януковича але до президентських виборів, на яких переміг Петро Порошенко.

Решту під час каденції Петра Порошенка призначали або Верховна Рада, або з’їзд суддів (але не особисто сам п’ятий президент за своєю квотою). Це четверо суддів.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.