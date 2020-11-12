Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що не хворіє на коронавірус та спростувала "фейки", пов'язані з хворобою президента, які, за її словами, транслюють ЗМІ.

Про це вона повідомила в Instagram.

Мендель пише, що хвороба президента стала потужним джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. За її словами, ЗМІ весь день 12 листопада подавали неправдиву інформацію.

“Приблизно 9:00: інформація про мою “нереальну хворобу” пройшла навіть на великих національних телеканалах.

Рядок про те, що президент у лікарні, підхопили телеграми та купа онлайн-медіа. Інформація миттєво подалася як погіршення стану президента і так само миттєво розлетілася світом”, – написала вона.

Прессекретар Зеленського звинуватила журналістів у непрофесіоналізмі та заявила, що намагалася дізнатися у журналістів, чому вони не перевірили інформацію про своє захворювання на коронавірус та ушпиталення президента й очільника ОП.

Мендель каже, що їй зателефонували й написали “майже всі світові агентства, а також найвідоміші медіаплатформи США та Канади, аби з’ясувати, що нічого критичного не сталося”.

“Десь по 10 посипалися звинувачення, що президент займає чиєсь місце в лікарні. До того ж що рішення переїхати до лікарні президент прийняв, аби не витрачати бюджетні кошти на переформатування дому для роботи дистанційно та не відволікати від роботи медиків. А лікування президента передбачено в цій лікарні протоколом”, – написала вона.

Також, за її словами, журналісти намагалися прорватися в лікарню, аби з’ясувати, чи правда, що під приводом хвороби Президент та Керівник Офісу відправилися на відпочинок.