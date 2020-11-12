Про це вона повідомила в Instagram.
Мендель пише, що хвороба президента стала потужним джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. За її словами, ЗМІ весь день 12 листопада подавали неправдиву інформацію.
“Приблизно 9:00: інформація про мою “нереальну хворобу” пройшла навіть на великих національних телеканалах.
Рядок про те, що президент у лікарні, підхопили телеграми та купа онлайн-медіа. Інформація миттєво подалася як погіршення стану президента і так само миттєво розлетілася світом”, – написала вона.
Прессекретар Зеленського звинуватила журналістів у непрофесіоналізмі та заявила, що намагалася дізнатися у журналістів, чому вони не перевірили інформацію про своє захворювання на коронавірус та ушпиталення президента й очільника ОП.
Мендель каже, що їй зателефонували й написали “майже всі світові агентства, а також найвідоміші медіаплатформи США та Канади, аби з’ясувати, що нічого критичного не сталося”.
“Десь по 10 посипалися звинувачення, що президент займає чиєсь місце в лікарні. До того ж що рішення переїхати до лікарні президент прийняв, аби не витрачати бюджетні кошти на переформатування дому для роботи дистанційно та не відволікати від роботи медиків. А лікування президента передбачено в цій лікарні протоколом”, – написала вона.
Також, за її словами, журналісти намагалися прорватися в лікарню, аби з’ясувати, чи правда, що під приводом хвороби Президент та Керівник Офісу відправилися на відпочинок.
- Раніше повідомлялося, що у понеділок, 9 листопада, президент Володимир Зеленський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Найближчим часом він виконуватиме свої обов’язки дистанційно.
- Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.
- Також Юлія Мендель підтвердила, що Зеленський і Єрмак перебувають у лікарні.