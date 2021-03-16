Юлія Мендель, прессекретарка президента Володимира Зеленського, почала вести щотижневу програму на державному телеканалі "Дом", який транслюється на окупованих Росією територіях України. Передачу веде російською мовою. Це авторський проєкт пані Мендель.

Користувачі соцмереж відреагували на цю новину, а #Букви зібрали найсмішніше для своїх читачів.

Наприклад, назву телеканалу, на якому виходить передача Юлії Мендель, “перейменували” на співзвучне – Doom — популярну відеогру жанру шутера.

А дехто порівняв “Взгляд с Банковой” з головною фортецею Мордору Барад-дур (Всевидюче око) із культового фільму “Володар кілець”.

А хтось просто вже втомився від ініціатив пані Мендель та того, що вона говорить.

Користувачі зазначають, що телепередача Юлії Мендель більше нагадує пропаганду у дусі Радянського Союзу, як “любити Батьківщину та партію”.

А ще пані Мендель нагадали про її кулінарні здібності, коли у листопаді 2020 року прессекретарка Зеленського у Facebook опублікувала фото шоколадного десерту у вигляді ведмедиків.

А колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян порівняв програму Юлії Мендель із передачею на російському телебаченні “Спокойной ночи, малыши!”, де у головній ролі сама прессекретарка, а їй допомагають президент Володимир Зеленський (у ролі Степаші) та Андрій Єрмак (у ролі Хрюші).