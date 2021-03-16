Користувачі соцмереж відреагували на цю новину, а #Букви зібрали найсмішніше для своїх читачів.
Наприклад, назву телеканалу, на якому виходить передача Юлії Мендель, “перейменували” на співзвучне – Doom — популярну відеогру жанру шутера.
А дехто порівняв “Взгляд с Банковой” з головною фортецею Мордору Барад-дур (Всевидюче око) із культового фільму “Володар кілець”.
А хтось просто вже втомився від ініціатив пані Мендель та того, що вона говорить.
Користувачі зазначають, що телепередача Юлії Мендель більше нагадує пропаганду у дусі Радянського Союзу, як “любити Батьківщину та партію”.
А ще пані Мендель нагадали про її кулінарні здібності, коли у листопаді 2020 року прессекретарка Зеленського у Facebook опублікувала фото шоколадного десерту у вигляді ведмедиків.
А колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян порівняв програму Юлії Мендель із передачею на російському телебаченні “Спокойной ночи, малыши!”, де у головній ролі сама прессекретарка, а їй допомагають президент Володимир Зеленський (у ролі Степаші) та Андрій Єрмак (у ролі Хрюші).
- Юлія Мендель, прессекретарка президента Володимира Зеленського, розповіла, як її брали на роботу, та хто був незадоволений її призначенням.
- Раніше прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель неоднозначно прокоментувала новину про те, що президент підхопив коронавірус.