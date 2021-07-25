Про це Мендель розповіла в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.

За словами Мендель, саме це і стало причиною звільнення.

“У такому графіку, в якому я жила, відновитися не вдалося б. Я не знала, скільки часу потрібно на відновлення. Я розуміла, наскільки важливою є робота прессекретарки, тому я сказала, мовляв, хлопці, неможливо, щоб президент був без секретаря два місяці, три, півроку… “, – зізналась вона.

За її словами, вона не знала скільки часу знадобитися на відновлення, так як це може бути 2 місяці, а може і пів року.

“Тому це була головна причина. І я дійсно задумалася, коли здоров’я пішло на погіршення. Тому що ми завжди думаємо, про якісь проекти і ось я дійсно віддана державі, для мене це велика ідея. Але я розумію, що я не зможу працювати ні на державу, ні на єдиний проект, якщо щось трапиться зі мною”, – пояснила Юлія.

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського спростувала той факт, що тричі писала заяву про звільнення, а також заявила, що час роботи на президента Володимира Зеленського асоціюється у неї з колосальним навантаженням.

Мендель розповіла про те, що саме через проблеми зі здоров’ям вона повісила на декольте сонцезахисні окуляри під час брифінгу президента в Парижі.

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