Про це Мендель розповіла в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.
За словами Мендель, саме це і стало причиною звільнення.
“У такому графіку, в якому я жила, відновитися не вдалося б. Я не знала, скільки часу потрібно на відновлення. Я розуміла, наскільки важливою є робота прессекретарки, тому я сказала, мовляв, хлопці, неможливо, щоб президент був без секретаря два місяці, три, півроку… “, – зізналась вона.
За її словами, вона не знала скільки часу знадобитися на відновлення, так як це може бути 2 місяці, а може і пів року.
Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського спростувала той факт, що тричі писала заяву про звільнення, а також заявила, що час роботи на президента Володимира Зеленського асоціюється у неї з колосальним навантаженням.
Мендель розповіла про те, що саме через проблеми зі здоров’ям вона повісила на декольте сонцезахисні окуляри під час брифінгу президента в Парижі.
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- Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що Кирило Тимошенко забороняв пресслужбі Офісу президента перші дев’ять місяців роботи говорити про Крим.