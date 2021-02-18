В українському TikTok продовжуються гучні скандали через необережні заяви юних користувачок. Цього разу в епіцентрі уваги опинилася 15-річна Ліза Леоненко (maybe_lizaaaaa).

#Букви розповідають деталі інциденту.

Зазначимо, що у дівчини майже 142 тисячі фоловерів. Вона активно ділиться відеороликами про свій стиль життя. Однак популярність їй приніс ролик про українську мову, хоча ця популярність й сумнівна.

Так, школярка пожалілася, що її розкритикували за українську мову, якою вона практично не володіє. Несподівано дівчинка заявила, що її “бісить ця мова та її звучання”.

“Та всрал*сь мені ваша мова (українська, – ред). Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Щоб ви розуміли наскільки я упереджено ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською”, – заявила тіктокерка.

За словами дівчини, вона не розмовляє українською та не може терпіти навіть її звучання.

“Мене дуже бісить ця мова, особливо його звучання від інших людей”, – заявила вона.

Також юна блогерка додала, що українською розмовляють лише “патріотики та жителі сільської місцевості”.

“Тому, маленькі патріотики зі своєї зал* пи та своїх сіл, від’*біться від мене, будь ласка. Тому що в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською. Всі говорять російською і нікого це не **бе”, – наголосила тіктокерка.

Це скандальне відео викликало резонанс у суспільстві.

“А в якій школі та в якому класі це чудовисько вчиться? А публічно, не перед камерою, вона може виступити з таким же текстом, з матами, але щоб поруч і батьки стояли? А ще і директор, наприклад”,

“Це в першу чергу, величезна вина її батьків”,

“Весь розум в брови пішов”,

– пишуть користувачі соцмереж.

Леоненко внесли до бази сайту “Миротворець” за “свідому участь в інформаційній спецоперації Росії проти України”.

За даними генерал-полковника Збройних Сил України Ігоря Колєсніка, блогерці Лізі Леоненко 15 років. Мати – Ніна Леоненко. Батько – Геннадій Леоненко.