#Букви розповідають деталі інциденту.
Зазначимо, що у дівчини майже 142 тисячі фоловерів. Вона активно ділиться відеороликами про свій стиль життя. Однак популярність їй приніс ролик про українську мову, хоча ця популярність й сумнівна.
Так, школярка пожалілася, що її розкритикували за українську мову, якою вона практично не володіє. Несподівано дівчинка заявила, що її “бісить ця мова та її звучання”.
“Та всрал*сь мені ваша мова (українська, – ред). Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Щоб ви розуміли наскільки я упереджено ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською”, – заявила тіктокерка.
За словами дівчини, вона не розмовляє українською та не може терпіти навіть її звучання.
“Мене дуже бісить ця мова, особливо його звучання від інших людей”, – заявила вона.
Також юна блогерка додала, що українською розмовляють лише “патріотики та жителі сільської місцевості”.
“Тому, маленькі патріотики зі своєї зал* пи та своїх сіл, від’*біться від мене, будь ласка. Тому що в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською. Всі говорять російською і нікого це не **бе”, – наголосила тіктокерка.
Це скандальне відео викликало резонанс у суспільстві.
- “А в якій школі та в якому класі це чудовисько вчиться? А публічно, не перед камерою, вона може виступити з таким же текстом, з матами, але щоб поруч і батьки стояли? А ще і директор, наприклад”,
- “Це в першу чергу, величезна вина її батьків”,
- “Весь розум в брови пішов”,
– пишуть користувачі соцмереж.
Леоненко внесли до бази сайту “Миротворець” за “свідому участь в інформаційній спецоперації Росії проти України”.
За даними генерал-полковника Збройних Сил України Ігоря Колєсніка, блогерці Лізі Леоненко 15 років. Мати – Ніна Леоненко. Батько – Геннадій Леоненко.
- Раніше київська блогерка із ніком di.rubens, відома також як Тася, або Таїсія Маламан, зняла для ТікТок відеоролик на Алеї Небесної Сотні, у якому розхвалила країну-агресора. У кадрі співрозмовник пропонував дівчині обрати одну з двох країн, і та зі сміхом постійно обирала Росію, віддаючи їй перевагу перед Україною.
- Детальніше про цей інцидент – у матеріалі.