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«Мене просто не було» – Селена Гомес розповіла про біполярний розлад і процес лікування

Американська співачка Селена Гомес кілька років тому дізналася про свій діагноз – біполярний розлад. З того часу вона проходить тривалу терапію та наважилася розповісти світові про свій досвід.

Понеділок, 7 листопада 2022, 18:07
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Фото: Rolling Stone

Про це співачка розповіла в інтерв’ю Rolling Stones.

Селена Гомес страждала від того, що до 2018 року чула голоси. Коли вони стали все гучнішими та почали заглушати все більше реального світу, спровокували епізод психозу. Гомес пам’ятає лише фрагменти з того періоду, але вона знає, що потрапила до лікувального закладу, де провела кілька місяців у стані параної, не в змозі нікому довіряти, думаючи, що всі хочуть отримати її. Друзі співачки сказали, що в цей період її було не впізнати. Її мати дізналася про цей випадок зі ЗМІ.

Фото: Rolling Stone

За словами співачки, одна з найстрашніших речей психозу полягає в тому, що ніхто не може передбачити, чи закінчиться він і коли він закінчиться. Деякі люди виходять з цього за лічені дні або тижні; інші – ніколи. Гомес помітила, що повільно “виходить із психозу”. Їй поставили діагноз біполярний розлад, що допомогло їй зрозуміти, що з нею взагалі відбувалося. Але лікарі “напічкували” її ліками. 

“Мене просто не було”, — сказала вона, пояснюючи вплив ліків на неї. “Не було більше жодної частини мене”. Після того, як вона покинула медичний заклад, знайшла психіатра, який зрозумів, що вона приймає забагато ліків, які не слід було приймати. Лікар звузив список медичних препаратів до двох. Після цього Селена Гомес відчула, що її особистість починає повертатися. Їй довелося заново почати запам’ятовувати деякі слова та розмови, відновлювати свою пам’ять. “Мені знадобилося багато наполегливої ​​роботи, щоб (а) визнати, що у мене біполярний розлад, і (б) навчитися з цим справлятися, тому що воно [захворювання] не зникне”.

Фото: Rolling Stone

Хвороба нашаровувалася на вовчак, ремісія якого почалася через деякий час. Усе це Гомес намагалася документувати на відео та у щоденниках, де зафіксовувала свою боротьбу. Це все було задокументованим шляхом молодої жінки, яка намагається зрозуміти свій діагноз — вона щойно вийшла зі психозу — і намагається примиритися з тим, що вона все ще пацієнтка, вона все ще перебуває в на перших етапах її одужання, але вона відчайдушно хоче використати свою платформу та поговорити про це. 

Це все було зібрано у цілу автобіографічну стрічку. Гомес відверто ділиться своїми перемогами та невдачами щодо психічного здоров’я в новому документальному фільмі “Селена Гомес: Мій розум і я”.

Фото: Rolling Stone

Гомес знає, що психоз може повернутися, що її біполярний діагноз — це те, з чим їй завжди доведеться жити та справлятися з ним. 

“Я не в порядку, але я повернулася до щасливого життя”, — каже вона. 

Гомес намагалася “зробити біполярний розлад моїм другом”, як вона каже: займаючись діалектичною поведінкою та когнітивно-поведінковою терапією, відвідуючи гуру та свого терапевта, довіряючи “силі, яка є більшою”, наближаючись до своєї мами і направляючи свою проблему в благодійне річище.

Гомес усвідомлює, що через препарати, які приймає від біполярного розладу, вона може не стати мамою. Співачка розповіла, як пішла відвідати подругу, яка намагалася завагітніти, а потім просто сіла в машину й заплакала: їй потрібно продовжувати приймати два препарати, які вона приймає для свого біполярного розладу, що означає, що вона, ймовірно, не зможе народжувати власних дітей — і “це дуже велика, велика, актуальна річ у моєму житті”, — хоча вона переконана, що “якщо мені судилося їх мати, я буду”. 

  • Американська співачка Селена Гомес знялась для обкладинки вересневого номера глянцевого журналу Elle. Вона позувала в ретро-образах.
  • Співачка Селена Гомес створила власну колекцію купальників і виступила як модель для її лукбуку.
Теги: біполярний розлад, психічне здоров'я, Селена Гомес, співачка

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