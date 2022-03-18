Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що з ним відбувалося під час 6-денного російського полону.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За словами Федорова, особисто до нього російські загарбники не застосовували фізичної сили, проте з сусідніх камер було чітко чути, як когось катували. Так окупанти вчиняли на нього психологічний тиск.

“Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сімох людей зі зброєю, які знаходяться поруч, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували, були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами й так далі”, – розповів мер Мелітополя.

Обміняли Федорова на полонених російських строковиків також не одразу – перша спроба була невдалою. Крім того, загарбники возили його в автомобілі сім годин із мішком на голові та вимагали відмовитися від посади міського голови.