Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За словами Федорова, особисто до нього російські загарбники не застосовували фізичної сили, проте з сусідніх камер було чітко чути, як когось катували. Так окупанти вчиняли на нього психологічний тиск.
“Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сімох людей зі зброєю, які знаходяться поруч, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували, були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами й так далі”, – розповів мер Мелітополя.
Обміняли Федорова на полонених російських строковиків також не одразу – перша спроба була невдалою. Крім того, загарбники возили його в автомобілі сім годин із мішком на голові та вимагали відмовитися від посади міського голови.
“Від мене хотіли отримати заяву про звільнення, якісь документи на призначення заступників, виконання якихось обов’язків. Але ці люди абсолютно безграмотні, нічого не розуміють в українському законодавстві. У нас мер своїм розчерком пера не може звільнитися з роботи, його відставку мають прийняти депутати міської ради”, – констатував Іван Федоров.
- Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров, який провів 6 днів у полоні російських окупантів, вперше записав відеозвернення. Він подякував громадянам міста та Президенту України Володимиру Зеленському.
- 16 березня з’явилася інформація про викрадення мера Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва. Проте вже через декілька годин очільник Скадовська вийшов у прямий етер та повідомив, що російські загарбники його відпустили.
- Відомо також, що окупанти вдруге за кілька днів викрали міського голову українського міста. Цього разу росіяни викрали мера Дніпрорудного, що на Запоріжжі.