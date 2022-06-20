Процитувало мера Одеси американське видання The New York Times.

Видання описувало відкриття Одеської опери 17 червня, яка не працювала від початку повномасштабного російського вторгнення.

“Вистава у п’ятницю у розкішному Оперному театрі, відкритому в 1810 році на плато над тепер закритим чорноморським портом, розпочалася із палкого виконання гімну України”, – йдеться у статті.

Музика та оздоблення театру видавалося автору зухвалим дивом культури та краси, остаточним докором російській дикості в Бучі та Маріуполі – злочинам російської армії та Путіна з його імперським фанатизмом.

Автор наголосив на мультикультурності Одеси, яка здавна була точкою перетину багатьох народностей; зокрема йшлося про відчутний вклад російської культури у життя міста – культури того народу, який зараз нищить Україну та заперечує її самобутність:

“Зараз він виступає в оперному театрі, вперше спроєктованому петербурзьким архітектором і відбудованому після пожежі віденськими архітекторами, фасад якого прикрашений бюстом Олександра Пушкіна; і він живе в місті, заснованому російською імператрицею і значним чином облаштованим французьким герцогом, в якому протягом багатьох років проживали торговці всіх націй і віросповідань, які приїжджали з Середземномор’я та з усіх степів Центральної Азії”.

Автор брав інтерв’ю у відвідувачів і представників театру, зокрема у пошановувача театрального мистецтва Чернухо-Волича. Він кілька років працював у Москві, але у 2014 році, коли президент РФ Володимир Путін анексував Крим і розпалив сепаратистську війну на Донбасі, чоловік усвідомив: імперська ідея – невіддільна від Росії, і будь-який політик, як і Путін, щойно підійнявши цю ідею, відразу ж здобуває шалену популярність вдома, та ще й стає загрозою всьому світу.

Взяли інтерв’ю і в мера Одеси Геннадія Труханова. Він наголосив, що важливо показати, що Одеса жива, що Україна жива і хоче творити, а шлях російських окупантів – це вбивства і смерть.