Процитувало мера Одеси американське видання The New York Times.
Видання описувало відкриття Одеської опери 17 червня, яка не працювала від початку повномасштабного російського вторгнення.
“Вистава у п’ятницю у розкішному Оперному театрі, відкритому в 1810 році на плато над тепер закритим чорноморським портом, розпочалася із палкого виконання гімну України”, – йдеться у статті.
Музика та оздоблення театру видавалося автору зухвалим дивом культури та краси, остаточним докором російській дикості в Бучі та Маріуполі – злочинам російської армії та Путіна з його імперським фанатизмом.
Автор наголосив на мультикультурності Одеси, яка здавна була точкою перетину багатьох народностей; зокрема йшлося про відчутний вклад російської культури у життя міста – культури того народу, який зараз нищить Україну та заперечує її самобутність:
“Зараз він виступає в оперному театрі, вперше спроєктованому петербурзьким архітектором і відбудованому після пожежі віденськими архітекторами, фасад якого прикрашений бюстом Олександра Пушкіна; і він живе в місті, заснованому російською імператрицею і значним чином облаштованим французьким герцогом, в якому протягом багатьох років проживали торговці всіх націй і віросповідань, які приїжджали з Середземномор’я та з усіх степів Центральної Азії”.
Автор брав інтерв’ю у відвідувачів і представників театру, зокрема у пошановувача театрального мистецтва Чернухо-Волича. Він кілька років працював у Москві, але у 2014 році, коли президент РФ Володимир Путін анексував Крим і розпалив сепаратистську війну на Донбасі, чоловік усвідомив: імперська ідея – невіддільна від Росії, і будь-який політик, як і Путін, щойно підійнявши цю ідею, відразу ж здобуває шалену популярність вдома, та ще й стає загрозою всьому світу.
“Труханов, якого тривалий час вважали, що має проросійські симпатії, з початку війни перетворився на відвертого захисника України та свого міста. Відмахнувшись від звинувачень у зв’язку з організованою злочинністю, він сказав, що йому сумно бачити, як “Росія руйнує свої претензії бути культурною нацією”, – йдеться в матеріалі.
Міський голова заявив, що, ударивши по Одеській опері, Путін викличе ненависть до себе, але після трагедій Бучі, Маріуполя та інших міст – від російського диктатора можна очікувати чого завгодно.
Автор статті відзначив певну культурну напругу в Україні. Зокрема, що на Труханова тиснуть, аби він перейменував вулицю імені російського поета Олександра Пушкіна біля ратуші.
Мер міста заявив, що не є прихильником ідеї перейменування вулиці Пушкінської:
“Ні, – сказав Труханов. – Я б цього не підтримав. Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського”.
Автор висловив гіпотезу в матеріалі, що ця ненависть є неминучим результатом неспровокованої війни Путіна: “скажіть нації, що її не існує, і вона як ніколи згуртується у зухвалій рішучості захистити своє існування”.
Слова мера Одеси розповсюдили і російські ЗМІ. Зокрема, пропагандистське видання РИА Новости:
- В Україні розробили чат-бот у Telegram під назвою “А Пушкін вам що зробив?”, де можна прочитати про російських культурних діячів. Програма видаватиме інформацію, чи належать митцю українофобські вислови, твори чи пропаганда.
- У травні міський голова Одеси Геннадій Труханов запропонував перейменувати 19 вулиць міста. Серед них — Воронезька та Чапаєвська вулиці.
- Також народний депутат ВР IX скликання від партії “Слуга народу” Сергій Кузьміних, обраний від Чуднівського округу №67, запропонував перейменувати на честь Зеленського вулиці у двох селах Житомирської області.
- Раніше було ухвалено рішення про перейменування в Києві Арки Дружби народів на Арку Свободи українського народу.