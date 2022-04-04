Буковинські поліціянти взяли під свій захист 11-річного Максима, який намагається заробити гроші на потреби української армії та мріє купити захисникам його батьківщини тепловізор.

Історію хлопця описала пресслужба Національної поліції України.

“Мене звуть Максим. Мені 11 років. Я переселенець з міста Покровськ. Зараз мешкаю у Чернівцях. Мені хочеться допомогти своїй сім’ї та країні. Я ШУКАЮ РОБОТУ”, – це оголошення біля під’їздів чернівецьких багатоповерхівок зворушило місцеву спільноту та зробило хлопця відомим.

Максим приїхав з Донецької області на Буковину з мамою та старшим братом, рятуючись від російських обстрілів. Опинившись у Чернівцях, 17-річний брат Максима відразу влаштувався на роботу, ставши годувальником у сім’ї. Мати хлопців долучилася до місцевого волонтерського руху.

Максим розповів, що йому весь час не давала спокою думка, що вони втекли від війни, а на сході України солдати гинуть, захищаючи його домівку. “Я знаю, що їм важко і чим зможу – підтримуватиму нашу армію”, – сказав хлопець.

Він вирішив, що може за символічну суму допомагати сусідам по господарству та вигулювати їхніх собак. За підтримки матері Максим роздрукував оголошення та розклеїв його.

Спершу ніхто не реагував, що дуже засмучувало школяра, але після розміщення оголошення у соцмережах він став відомим.

Коли школяр приніс додому перші гроші та почав радитися з мамою, як краще їх розподілити між потребами сім’ї та армії, вони вирішили спрямувати всі зароблені кошти виключно на підтримку захисників України. Максим розповів, що дуже хоче придбати для українських військових тепловізор.

Історія хлопця-переселенця розчулила чернівецький поліцейських. Співробітники поліції виявили ініціативу підтримати його – вирішили переказати йому частину свого заробітку на придбання приладу.

“Ти великий молодець! Твоє прагнення допомогти іншим – це приклад для нас, дорослих, це приклад для правоохоронців, для захисників. Твоя заповзятість нині мотивує кожного, хто боронить Україну від ворога. Ти – великий патріот і ми тобою дуже пишаємося. Можеш завжди розраховувати на нашу підтримку та наш захист”, – сказав особисто Максиму начальник сектору ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області Микола Басараб.