Команда менеджера паролів LastPass оголосила, що з 16 березня сервіс перестане бути безкоштовним для двох пристроїв.

Про це йдеться в блозі компанії.

Тепер користувачі безкоштовних облікових записів можуть отримувати доступ до LastPass тільки з одного типу пристроїв – або з комп’ютера, або зі смартфона.

“Ми вносимо зміни в спосіб доступу безкоштовних користувачів до LastPass для різних типів пристроїв. LastPass пропонує доступ до двох типів пристроїв – комп’ютерів (включаючи всі браузери, що працюють на настільних комп’ютерах і ноутбуках) або мобільних пристроїв (включаючи мобільні телефони, розумні годинники і планшети)”, – йдеться в заяві компанії.

Зміни набудуть чинності 16 березня 2021 року. За зашифроване сховище, а також за спільне використання застосунку всією родиною тепер доведеться доплачувати.

“В якості безкоштовного користувача при першому вході в систему 16 березня або пізніше буде встановлено тип активного пристрою. У вас буде три можливості переключити активний тип пристрою, щоб дізнатися, що підходить саме вам. Зверніть увагу, що всі ваші пристрої синхронізуються автоматично, тому ви ніколи не втратите доступ до даних у вашому сховищі, і не втратите доступ до свого облікового запису, незалежно від того, використовуєте ви комп’ютер чи мобільні пристрої для доступу до LastPass”, – зазначили в компанії.

Крім того, з 17 травня сервіс зробить платну підтримку фахівців поштою. У безкоштовних користувачів залишиться доступ до Центру підтримки – бібліотеки ресурсів, за допомогою яких вони зможуть самі з’ясувати свою проблему.