Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким до військових нагород представлено майже 250 військовослужбовців. Серед них і Сергій Чижиков — працівник "Укрпошти", який 5 березня збив російський літак Су-34.

Відповідний указ оприлюднила прес-служба Президента України.

У документі йдеться про те, що за особисту мужність та дії, здійснені в захисті України, орденами та медалями було нагороджено 247 військовослужбовців. 26 осіб отримали нагороди посмертно. Цим Указом Президент представляє вояків до військових нагород, зокрема ордена Богдана Хмельницького I-III ступенів, “За мужність” II та III ступенів, Данила Галицького. Також військовослужбовців було нагороджено медалями “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу” III ступеня, “Захиснику вітчизни”.

Серед нагороджених бійців є також і Сергій Чижиков — менеджер “Укрпошти”, який на початку березня збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34 з ПЗРК “Ігла” радянського виробництва.