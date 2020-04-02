Майже 50% українців вважають, що влада неефективно бореться зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, респондентам було поставлене запитання, наскільки успішно нова влада (президент, Уряд, Верховна Рада, правоохоронці) справляється з епідемією коронавірусу.

У результаті лише 40 % опитаних заявили, що влада успішна у протидії коронавірусу. Ще 48 % дотримуються думки, що влада не робить успішних дій у боротьбі зі спалахом COVID-19.

13 % респондентів не визначилися з відповіддю.

Близько половини українців (49 %) вважають, що обмежувальні заходи, спрямовані на протидію спалаху вірусу, були прийняті вчасно. Ще 38 % висловили думку, що влада запізнилася з протидією епідемії, а 5 % дотримуються думки, що обмежувальні заходи було вжито передчасно.

43 % опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз. Ще 40 % заявили, що вжиті заходи цілком адекватні ситуації. А 9 % дотримуються думки, що ці заходи повинні бути менш жорсткими, оскільки введено занадто багато непотрібних обмежень.

І тільки 1 % респондентів впевнені, що жодних обмежувальних заходів взагалі не потрібно.

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3 %.