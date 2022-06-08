Ведучий "Свободи слова", нині – телемарафону "Єдині новини" Вадим Карп'як переконаний, що про війну потрібно говорити відвертіше, оскільки постійні розмови про перемоги збивають глядачів з пантелику – суспільству не завадило б трохи реалізму.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Детектор Медіа”.

“Мені здається, що про війну можна говорити відвертіше. Чесніше. Бо люди звикають, що війна — це постійна перемога”, – наголосив Карп’як. Він додав, що розуміє, що втрат зараз ми не називаємо, одначе потрібно розповідати, “якою ціною нам дається перемога, аби її цінувати”.

Ведучий також на прикладі США під час Другої світової війни розповів, як тоді висвітлювався стан справ на фронті – у часи, коли ще не було масового телебачення:

“Вони випускали хроніку та новини перед кінофільмами. Я став їх передивлятись. Звісно, там були пропагандистські штампи, але я був вражений чесністю. Вони говорили про втрати, що багато людей загинули, що здобути перемогу не вдалося, але ми будемо боротися далі”, – переказав Вадим Карп’як.

Він наголосив, що саме це і є розмовою з суспільством як із дорослими дітьми. Тоді людям, залученим до війни, легше це спільно пережити.

Є низка речей, на пояснення яких у суспільства є запит, одначе їх поки що оприлюднювати не варто.

“Ми маємо спільні трагедії — наприклад, Маріуполь, — але розповідати про них інформативно також складно. Бо ж якщо ми говоримо про виведення гарнізону Маріуполя, то багато питань про домовленості. Як журналіст я можу здогадуватись на основі своїх джерел, як це зробили, але розумію: оприлюднивши цю інформацію, я можу зашкодити людям. Бо домовленості дуже хисткі, можна зірвати переговори”, – заявив ведучий.

Одначе, він додав, що трохи реалізму війни суспільству б не завадило. В деяких містах України вже не відчувається війна, і телебачення також не надає відчуття війни – там лише відомості з фронту.

“Мені бракує реалістичності війни в марафоні”, – поділився ведучий Вадим Карп’як.