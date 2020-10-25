Про це Разумков поінформував у коментарі ЗМІ після виходу з дільниці.
“Ні, не відповідав на п’ять запитань”, – заявив Разумков.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде він шукати волонтерів, які опитують українців, в інших місцях, спікер ВР заявив, що ні.
“Ні, на жаль, ні. Мені є чим зайнятися. Я ще попрацюю сьогодні. Напевно, не вийде (взяти участь в опитуванні, – ред.)”, – зазначив він.
При цьому Разумков відмовився уточнювати, які б він дав відповіді на запитання “всенародного опитування”.
(На відео – з 2:25)
Опитування від Зеленського
Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.
Запитання звучать так:
• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?
- Сьогодні, 25 жовтня, в Україні почалися місцеві вибори в обласні, районні ради і об’єднані територіальні громади. Про їх особливості і як правильно проголосувати, читайте в матеріалі #Букв.
- Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вже проголосували на місцевих виборах і взяли участь у “всенародному опитуванні”.