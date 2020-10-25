Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков не брав участі у "всенародному опитуванні", ініційованому президентом Володимиром Зеленським: біля виборчої дільниці не виявилося волонтерів із листами опитування.

Про це Разумков поінформував у коментарі ЗМІ після виходу з дільниці.

“Ні, не відповідав на п’ять запитань”, – заявив Разумков.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде він шукати волонтерів, які опитують українців, в інших місцях, спікер ВР заявив, що ні.

“Ні, на жаль, ні. Мені є чим зайнятися. Я ще попрацюю сьогодні. Напевно, не вийде (взяти участь в опитуванні, – ред.)”, – зазначив він.

При цьому Разумков відмовився уточнювати, які б він дав відповіді на запитання “всенародного опитування”.

(На відео – з 2:25)

Опитування від Зеленського

Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.

Запитання звучать так:

• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?