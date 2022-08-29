Голова Олешківської об’єднаної територіальної громади Євген Рищук повідомив, що має підтвердження інформації про смерть підозрюваного у державній зраді депутата Верховної Ради Олексія Ковальова. Раніше росЗМІ зазначали, що Ковальова вбили у власному будинку у Голій Пристані на Херсонщині.

Про це Рищук розповів проєкту Радіо Свобода “Новини Приазовʼя”.

Він зауважив, що вчора ввечері була інформація, що в будинку нардепа у Голій Пристані на Херсонщині партизани зарізали його та його співмешканку.

“Сьогодні зрання мені люди телефонували з Голої Пристані і підтверджують, що він вже неживий. А його співмешканка, за однією інформацією, не вижила, а за іншою, вона в реанімації. Тобто тут немає ще точної інформації. А по ньому вже точно підтверджено”, – заявив Рищук.

Мер Олешків додав, що особисто добре знав Ковальова, оскільки він був конкурентом Рищука на виборах до Верховної Ради 2019 року.

29 серпня про смерть Ковальова заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Пізніше у слідчому комітеті РФ заявили, що розслідують вбивство народного депутата України Олексія Ковальова на тимчасово окупованій Херсонщині.

Так, відповідно до заяви відомства РФ, так званий “заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області” Ковальов, помер від вогнепального поранення. Окрім цього, у комітеті заявили, що його співмешканка також загинула.

Довідка. У 2019 році Олексія Ковальова обрали народним депутатом як мажоритарника на одному з округів Херсонської області. У ВР він входив до фракції “Слуга народу” і був членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Після початку широкомасштабного вторгнення нардеп поїхав на тимчасово окуповану РФ територію Херсонщини. У коментарі “Схемам” він заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, зазначив, що “не зраджував інтересів держави і в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу”.

Після цього нардепа виключили з парламентської фракції “Слуга народу”. Проте він так і залишився народним депутатом, оскільки Верховна Рада може позбавити його мандату на основі особистої заяви, або ж, якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок.