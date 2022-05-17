Про це він заявив під час пресконференції гурту Kalush Orchestra.
Олег Псюк зазначив, що дуже здивований результатами голосування українських суддів.
“Так насправді дуже дивна ситуація вийшла. Мені самому незручно перед Польщею”, – сказав він.
Лідер гурту-переможця цьогорічного конкурсу “Євробачення” додав, що йому особисто дуже подобається пісня польского представника Ochman. Він додав, що вона входить у його ТОП-5 пісень конкурсу.
Олег Псюк висловив сподівання, що “великі друзі України” не будуть ображатись через цю ситуацію.
“Я не знаю всіх деталей. Сподіваємось, що наші друзі поляки не триматимуть образу ні на кого. Тому що вийшло справді… Не дуже”, – додав виконавець.
- Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин відбувся пісенний конкурс “Євробачення”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце.
- Також повідомлялось, які країни та скільки балів віддали гурту Kalush Orchestra під час глядацького голосування.