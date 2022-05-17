Лідер гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк зреагував на скандал, що виник навколо голосування українського журі на конкурсі "Євробачення", яке не дало жодного балу виконавцю із Польщі. За словами Олега Псюка, для нього таке голосування українського журі стало неочікуваним і зараз йому "незручно перед Польщею".

Про це він заявив під час пресконференції гурту Kalush Orchestra.

Олег Псюк зазначив, що дуже здивований результатами голосування українських суддів.

“Так насправді дуже дивна ситуація вийшла. Мені самому незручно перед Польщею”, – сказав він.

Лідер гурту-переможця цьогорічного конкурсу “Євробачення” додав, що йому особисто дуже подобається пісня польского представника Ochman. Він додав, що вона входить у його ТОП-5 пісень конкурсу.

Олег Псюк висловив сподівання, що “великі друзі України” не будуть ображатись через цю ситуацію.

“Я не знаю всіх деталей. Сподіваємось, що наші друзі поляки не триматимуть образу ні на кого. Тому що вийшло справді… Не дуже”, – додав виконавець.