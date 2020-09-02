Народний депутат від партії "Слуги народу" Євгеній Шевченко, який напередодні погрожував у соціальних мережах фотокореспондентові видання #Букви Яну Доброносову, сьогодні прийшов до нього у ложе ЗМІ.

Про це повідомляють #Букви.

Так, 1 вересня в об’єктив фотокореспондента видання #Букви Доброносова потрапив, серед інших, народний депутат від партії “Слуга народу” Євгеній Шевченко (обраний по округу №76, Запорізька область).

Фотограф розмістив фото з ним на своїй сторінці у Facebook. Нардеп не залишив це без уваги — почав висловлювати невдоволення і писати погрози у коментарях. Зокрема, він порадив Доброносову “триматися добре за балкон“.

Сьогодні під час засідання Шевченко піднявся до ложе ЗМІ та почав знімати, як фотограф працює. Але коли Доброносов вказав нардепу, що він повинен займатись проблемами людей, Шевченко заявив, що йому “пох*й“.

“Дивно виходить, але це вже не здивування. Нажаль депутат Шевченко прийшов до мене на балкон. Знімав, як я працюю. Не маю нічого проти, але коли він запитав “навіщо я це роблю?“ Я відповів, що вважаю, що він повинен займатись проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів “мені пох*й, що ти вважаєш“, – розповів фотокореспондент видання #Букви.