Про це повідомляють #Букви.
Так, 1 вересня в об’єктив фотокореспондента видання #Букви Доброносова потрапив, серед інших, народний депутат від партії “Слуга народу” Євгеній Шевченко (обраний по округу №76, Запорізька область).
Фотограф розмістив фото з ним на своїй сторінці у Facebook. Нардеп не залишив це без уваги — почав висловлювати невдоволення і писати погрози у коментарях. Зокрема, він порадив Доброносову “триматися добре за балкон“.
Сьогодні під час засідання Шевченко піднявся до ложе ЗМІ та почав знімати, як фотограф працює. Але коли Доброносов вказав нардепу, що він повинен займатись проблемами людей, Шевченко заявив, що йому “пох*й“.
“Дивно виходить, але це вже не здивування. Нажаль депутат Шевченко прийшов до мене на балкон. Знімав, як я працюю. Не маю нічого проти, але коли він запитав “навіщо я це роблю?“ Я відповів, що вважаю, що він повинен займатись проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів “мені пох*й, що ти вважаєш“, – розповів фотокореспондент видання #Букви.
- Нагадаємо, погрози на адресу фотокореспондентів видання від представників цієї політсили лунають не вперше. У жовтні під час голосування в парламенті нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв.
- Виступаючи з трибуни Верховної Ради Богдан Яременко, оголосив, що публікація його інтимних листувань, які він вів безпосередньо під час засідання Парламенту, є кримінальним злочином, за який журналістам загрожує від 3 до 7 років в’язниці.