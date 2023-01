Про це він зазначив в уривку з інтерв’ю телекомпанії ITV.

Герцог Сассекський розповів про свої натягнуті стосунки з королем Чарльзом і принцом Вільямом, наголосивши, що хоче “повернути свого батька” і “повернути свого брата”.

Він також зазначив, що його складні стосунки з королівською родиною “ніколи не мали бути такими”.

В окремому інтерв’ю CBS News Гаррі розповів американському журналісту Андерсону Куперу, що Букінгемський палац відмовився публічно підтримати його та його дружину ще до того, як вони відійшли від обов’язків старших членів королівської родини.

