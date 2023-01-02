Напередодні виходу своїх мемуарів принц Гаррі заявив, що "хотів би повернути свого батька та свого брата", водночас зазначивши, що королівська родина не виявила "абсолютної готовності до примирення" з ним і Меган Маркл.

Про це він зазначив в уривку з інтерв’ю телекомпанії ITV.

Герцог Сассекський розповів про свої натягнуті стосунки з королем Чарльзом і принцом Вільямом, наголосивши, що хоче “повернути свого батька” і “повернути свого брата”.

Він також зазначив, що його складні стосунки з королівською родиною “ніколи не мали бути такими”.

В окремому інтерв’ю CBS News Гаррі розповів американському журналісту Андерсону Куперу, що Букінгемський палац відмовився публічно підтримати його та його дружину ще до того, як вони відійшли від обов’язків старших членів королівської родини.

Тому, коли останні шість років нам кажуть: “Ми не можемо зробити заяву, щоб захистити вас”, але роблять це для інших членів родини, настає момент, коли мовчання стає зрадою”, — пояснив він.

Harry: The Interview, an exclusive in-depth discussion with Tom Bradby. Watch on ITV1 or stream on ITVX at 9pm on Jan 8. @tombradby #ITV #ITVX pic.twitter.com/MrFjLSCb9o — ITV (@ITV) January 2, 2023

ITV заявило, що інтерв’ю буде присвячене особистим стосункам принца Гаррі й “досі невідомим деталям” смерті його матері Діани, принцеси Уельської.

Окрім цього, Гаррі також згадує про “витік” інформації, наголошуючи, що йому “потрібна родина, а не установа”.

Обидва інтерв’ю транслюватимуться 8 січня, за два дні до публікації автобіографії Гаррі під назвою “Spare”.

Гаррі та його дружина Меган, офіційно відомі як герцог і герцогиня Сассекські, відмовились від королівських обов’язків у березні 2020 року, заявивши, що хочуть почати нове життя в Сполучених Штатах, якомога далі від переслідувань ЗМІ.

Зауважимо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл звинуватили королівську родину в “несвідомому упередженні” у новому серіалі від Netflix. Прогнозували, що стрічка поглибить розкол між подружжям та Букінгемським палацом.