Про це він зазначив в уривку з інтерв’ю телекомпанії ITV.
Герцог Сассекський розповів про свої натягнуті стосунки з королем Чарльзом і принцом Вільямом, наголосивши, що хоче “повернути свого батька” і “повернути свого брата”.
Він також зазначив, що його складні стосунки з королівською родиною “ніколи не мали бути такими”.
В окремому інтерв’ю CBS News Гаррі розповів американському журналісту Андерсону Куперу, що Букінгемський палац відмовився публічно підтримати його та його дружину ще до того, як вони відійшли від обов’язків старших членів королівської родини.
Тому, коли останні шість років нам кажуть: “Ми не можемо зробити заяву, щоб захистити вас”, але роблять це для інших членів родини, настає момент, коли мовчання стає зрадою”, — пояснив він.
Harry: The Interview, an exclusive in-depth discussion with Tom Bradby.
Watch on ITV1 or stream on ITVX at 9pm on Jan 8. @tombradby #ITV #ITVX pic.twitter.com/MrFjLSCb9o
— ITV (@ITV) January 2, 2023
ITV заявило, що інтерв’ю буде присвячене особистим стосункам принца Гаррі й “досі невідомим деталям” смерті його матері Діани, принцеси Уельської.
Окрім цього, Гаррі також згадує про “витік” інформації, наголошуючи, що йому “потрібна родина, а не установа”.
Обидва інтерв’ю транслюватимуться 8 січня, за два дні до публікації автобіографії Гаррі під назвою “Spare”.
Гаррі та його дружина Меган, офіційно відомі як герцог і герцогиня Сассекські, відмовились від королівських обов’язків у березні 2020 року, заявивши, що хочуть почати нове життя в Сполучених Штатах, якомога далі від переслідувань ЗМІ.
Зауважимо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл звинуватили королівську родину в “несвідомому упередженні” у новому серіалі від Netflix. Прогнозували, що стрічка поглибить розкол між подружжям та Букінгемським палацом.
- У новому трейлері для документального серіалу Netflix про нього та його дружину Меган Маркл, принц Гаррі заявив, що британська королівська сім’я регулярно зливає історії один про одного, назвавши це “брудною грою”.
- Відома українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська із позивним “Тайра” розповіла, що після визволення з російського полону їй особисто зателефонував принц Гаррі, щоби підтримати українку.
- Член британської королівської сім’ї залишив свою посаду після того, як зробив “неприйнятні та гідні глибокого жалю” коментарі щодо раси та національності гості на зустрічі в Букінгемському палаці.
- Принц Гаррі намагається домогтися перегляду рішення міністерства внутрішніх справ Великої Британії, котре відмовило йому в поліцейській охороні під час перебування у країні. Принц наголошує, що самостійно оплачуватиме роботу поліції.