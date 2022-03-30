Українка, яку в одному з тимчасово окупованих сіл зґвалтували російські солдати, вперше розповіла, що саме відбулося у той день.

Про це повідомляє The Times.

9 березня вона почула перший постріли – спочатку російські солдати вбили її собаку, а потім повернулися, щоб вбити її чоловіка. Коли вона почала кричати і шукати його, то побачила тіло на землі біля воріт. Тоді молодший солдат приставив пістолет до голови жінки і сам зізнався у вбивстві – чоловік на його думку”був нацистом”.

“Він наказав мені роздягнутися. Потім вони обидва мене один за одним ґвалтували. Їм було байдуже, що мій син плаче в котельні. Вони сказали мені закрити його і повернутися. Весь час вони тримали пістолет під моєю головою і кепкували з мене – “вб’ємо її чи залишимо жити?””, – пригадала постраждала.

Увесь час жінку тримали під дулом зброї та погрожували вбити, якщо “не замовкне”. Інакше, як цитує одно з російських військових жінка, вони б взяли її 4-річного сина та “показали б йому, що мамині мізки розкидані по дому”.

Пізніше їй вдалося втекти, хоч і пішки, залишивши тіло чоловіка. Поховати його наразі немає можливості, тому що село досі під окупацією. Сину про смерть батька матір не наважується розповісти.

Справу розслідує Генеральна прокуратура України.