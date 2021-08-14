Репортерку BBC Сару Рейнсфорд видворяють з Росії з відмовою продовжувати її візу. Водночас державні ЗМІ РФ заявляють, що це помста за відмову Великої Британії надати візи російським журналістам.

Про це повідомляє BBC.

Рейнсфорд зізналася, що була шокована рішенням, яке, на її думку, було частиною широкої дипломатичної гри. Репортерка каже, що рішення РФ не продовжувати її візу виглядало як технічне, але це не так.

“Мене виганяють. Мені сказали (російські чиновники, – ред.), що я ніколи не зможу повернутися. Це особисто руйнівне”, – сказала Рейнсфорд.

Журналістка додала, що майже третину свого життя прожила в Росії й присвятила роки її вивченню. Вона повинна залишити територію країни до кінця цього місяця. Наголошується, що репортерку видворяють перед парламентськими виборами в РФ, на тлі розправи над російськомовними ЗМІ, які, на думку влади, “мають намір розпалити заворушення” за вказівкою з-за кордону.

Рейнсфорд додала, що їй ставало все важче розповідати історію Росії, оскільки переважає гнітюче середовище.

“Це явна ознака того, що все змінилося. Це ще одна дійсно погана ознака стану справ у Росії”, – сказала вона.

BBC закликало Москву переглянути надання візи репортерці й назвало справу замахом на свободу ЗМІ.