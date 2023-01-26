Про це йдеться в інтерв’ю Зеленського для Sky News.
За словами Зеленського, ракетні атаки РФ є підтвердженням брехні Кремля щодо нібито можливості переговорів з Україною.
Глава держави не вважає, що зустріч з Путіним допоможе завершити війну в Україні: “Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити…Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії”.
Президент України наголосив, що війна припиниться лише тоді, коли РФ залишить українську територію: “Я просто хочу, щоб вони [росіяни] якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну”, — додав Зеленський.
“Після повномасштабного вторгнення для мене [Путін] — ніхто”, — сказав Зеленський.
- Вранці 26 січня у Вінницькій області було зафіксовано влучання російської ракети. Минулося без постраждалих.
- Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.
- У Києві під час масованого ракетного обстрілу внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й один загиблий. Це відбулося у Голосіївському районі.
- Внаслідок ранкового масованого обстрілу України 26 січня в Одеській області зафіксовано пошкодження двох об‘єктів критичної інфраструктури.