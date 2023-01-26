Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не зацікавлений у зустрічі з головою РФ Володимиром Путіним, адже він для нього — "ніхто".

Про це йдеться в інтерв’ю Зеленського для Sky News.

За словами Зеленського, ракетні атаки РФ є підтвердженням брехні Кремля щодо нібито можливості переговорів з Україною.

Глава держави не вважає, що зустріч з Путіним допоможе завершити війну в Україні: “Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити…Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії”.

Президент України наголосив, що війна припиниться лише тоді, коли РФ залишить українську територію: “Я просто хочу, щоб вони [росіяни] якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну”, — додав Зеленський.

“Після повномасштабного вторгнення для мене [Путін] — ніхто”, — сказав Зеленський.