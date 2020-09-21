Прикордонник Ігор Шарун, який напередодні потрапив у скандал через образливе відео зі свинями на адресу Збройних сил України, вибачився перед українськими захисниками.

Свої вибачення український прикордонник написав у Facebook.

Він назвав свій вчинок необдуманим та ганебним.

“Сьогодні моє ім’я серед українського суспільства прозвучало в дуже негативному світлі. І причиною цьому став мій необдуманий і ганебний вчинок. Відразу зазначу, на даний момент я проходжу військову службу в лавах Державної прикордонної служби України. І тому за необдуманість своїх дій мені вдвічі соромно. Я прошу вибачення у всіх захисників України!” – написав прикордонник.

Ігор Шарун запевнив, що жодних думок про будь-яке насміхання над армією України він не мав і не має.

“Я свідомо обирав для себе шлях захисту України і залишаюся патріотом нашої Батьківщини… Ще раз прошу вибачення в своїх побратимів та кожного, хто захищає нашу країну, за цю ситуацію”, – написав Шарун.

Варто зазначити, що чоловік завбачливо вимкнув можливість коментувати його дописи у Facebook.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що дуже обурений ситуацією з прикордонником.

“Я вважаю цей вчинок ганебним і не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну”, – сказав він і закликав всіх своїх підлеглих зважайти на свої дії у соціальних мережах.

“Кожен має відповідати за свої дії та вчинки. По цьому випадку вже призначено службове розслідування. Я запевняю, військовослужбовець понесе сувору відповідальність. Відомство застосує всі правові механізми для притягнення до відповідальності за образу українських воїнів”, – сказав Сергій Дейнеко.