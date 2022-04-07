Віталій Немерець, міський голова Каховки (Херсонська область), яка наразі окупована російськими загарбниками, разом із сім'єю виїхав на підконтрольну ЗСУ територію України. Як повідомив Немерець, він не міг залишатись у місті, оскільки йому загрожувала небезпека.

Про це повідомили на сторінці Каховської міської територіальної громади у Facebook.

Немерець заявив, що не міг погодитись на співпрацю російськими окупантами, тому йому особисто та його сім’ї загрожувала реальна небезпека. Через це він вирішив покинути тимчасово окуповану Каховку і переїхав на підконтрольну ЗСУ територію.

“Вважаю, що від мертвого мера, або мера десь у підвалі користі громаді немає”, – наголосив Віталій Немерець.

Водночас міськголова Каховки зауважив, що навіть за фізичної відсутності у місті він залишається мером міста і буде працювати на благо громади.

За його словами, офіційно усунути його з посади можна лише під час легітимної сесії більшістю голосів місцевих депутатів. В інших випадках його “усунення” вважатиметься незаконним.

Немерець також додав, що сподівається на якнайшвидше повернення мерів Таврійська, Голої Пристані та Милівська, а також всіх українців, яких викрали російські загарбники.