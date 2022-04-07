Про це повідомили на сторінці Каховської міської територіальної громади у Facebook.
Немерець заявив, що не міг погодитись на співпрацю російськими окупантами, тому йому особисто та його сім’ї загрожувала реальна небезпека. Через це він вирішив покинути тимчасово окуповану Каховку і переїхав на підконтрольну ЗСУ територію.
“Вважаю, що від мертвого мера, або мера десь у підвалі користі громаді немає”, – наголосив Віталій Немерець.
Водночас міськголова Каховки зауважив, що навіть за фізичної відсутності у місті він залишається мером міста і буде працювати на благо громади.
За його словами, офіційно усунути його з посади можна лише під час легітимної сесії більшістю голосів місцевих депутатів. В інших випадках його “усунення” вважатиметься незаконним.
Немерець також додав, що сподівається на якнайшвидше повернення мерів Таврійська, Голої Пристані та Милівська, а також всіх українців, яких викрали російські загарбники.
“Для кожного з вас я, як і раніше, на відстані телефонного дзвінка. Вірю, що найближчим часом зможу працювати разом з вами та для вас у звільненій Каховці”, – написав мер Каховки.
- Нагадаємо, за словами народного депутата Володимира Кальцева, мер міста Приморськ Запорізької області Олександр Кошалевич, обраний від ОПЗЖ (Опозиційної платформи — За життя), обміняв себе на захопленого росіянами батька.
- Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що з ним відбувалося під час 6-денного російського полону.
- Також повідомлялось, що з’явилася інформація про викрадення мера Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва. Проте вже через декілька годин очільник Скадовська вийшов у прямий етер та повідомив, що російські загарбники його відпустили.