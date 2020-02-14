Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні, в День Святого Валентина, Андрій Богдан вперше після звільнення проявив активність в соціальних мережах. Він опублікував в Facebook тематичну картинку — валентинку з власною участю та інтригуючим підписом: “Мене складно знайти, легко загубити та неможливо забути”.
Варто зазначити, що під постом Богдана з’явилися його колишнього колеги. Зокрема, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко написав, що сумує за Богданом. Відповіді, правда, не отримав.
А колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Данилюк, в складі якої Богдан також до недавнього часу перебував, продемонстрував навички дотепності.
Також відзначився колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він прокоментував ємко — похвалився валентинкою із зображенням себе.
- У вівторок, 11 лютого, президент Володимир Зеленський провів ротацію, яку журналісти чекали кілька тижнів — він звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента та призначив на його місце Андрія Єрмака. Що сталося в оточенні президента, розбиралися #Букви.
- Раніше Андрій Єрмак заперечував факт конкуренції або конфлікту з главою президентського Офісу Андрієм Богданом (незважаючи на регулярно з’являються в ЗМІ чутки про зворотне).
- Джерела #Букв розповіли, що Андрія Богдана стомлювала рутина на посаді глави Офісу президента України, так як він звик до зовсім іншого способу життя.