Вже колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан потролив користувачів соцмереж неоднозначною картинкою з власною участю.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, в День Святого Валентина, Андрій Богдан вперше після звільнення проявив активність в соціальних мережах. Він опублікував в Facebook тематичну картинку — валентинку з власною участю та інтригуючим підписом: “Мене складно знайти, легко загубити та неможливо забути”.

Варто зазначити, що під постом Богдана з’явилися його колишнього колеги. Зокрема, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко написав, що сумує за Богданом. Відповіді, правда, не отримав.

А колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Данилюк, в складі якої Богдан також до недавнього часу перебував, продемонстрував навички дотепності.

Також відзначився колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він прокоментував ємко — похвалився валентинкою із зображенням себе.