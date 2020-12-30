До Нового року залишилося менше двох днів, тому саме час подумати про святковий стіл. Традиційними для святкування Нового року є салати олів'є, "мімоза" та "шуба", а ще холодець та фаршировані яйця. Та все ж немає якогось правила, що саме має бути на столі.

#Букви зібрали кілька рецептів, що смакувати із родиною та друзями, зустрічаючи Новий Рік.

Для господині важливо знати кількість гостей, адже сам процес приготування справа досить клопітка, на це піти може ціла доба або більше.

Бажано готувати легкі страви – легкі, мається на увазі для шлунка. Адже тяжкість в шлунку – абсолютно не те, що ми хочемо отримати.

В якості основної страви можна запекти рибу або м’ясо.

М’ясні страви

Яловичина Веллінгтон

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії

вирізка яловичини 1,4 кг, рівно обрізана

листкове тісто 500 г

400 г печериць, дрібно нарізаних

4 шт. дрібно нарізаної цибулі-шалот

2 зубчики часнику, дрібно нарізаного

170 г паштету з курячої печінки

5 г свіжого естрагону, дрібно нарізаного

14 г свіжої петрушки, дрібно нарізаної

1 яєчний жовток, збитий

Нагрійте 1 столову ложку масла у великій сковороді на сильному вогні. Приправте яловичину свіжомеленим чорним перцем, сіллю, потім покладіть в сковороду і підсмажте по 1 хвилині з кожної сторони, поки все не стане коричневим. Дайте охолонути.

Тепер на сковороді розігрійте масло, що залишилося. Додайте гриби й цибулю-шалот і смажте на середньому вогні 5-10 хвилин, поки вся рідина не випарується. Додайте часник і готуйте ще хвилину. Перелийте в миску і перемішайте з паштетом і зеленню.

Розкачайте тісто в прямокутник, досить великий, щоб покрити філе. Відріжте довгу смужку для прикраси. Рівномірно розподіліть на ньому паштет з грибами і зеленню, залишивши кілька сантиметрів на краях. Викладіть яловичину на тісто і загорніть в рулет, защіпнувши з боків. З тіста наріжте кілька смужок, щоб покласти згори ромбом.

Потім змастіть тісто яєчним жовтком.

Готуйте в духовці 30 хвилин при 200 ° C, потім зменшіть вогонь і готуйте ще 15 хвилин до золотистого кольору і хрусткої скоринки. Вийміть з духовки й дайте настоятися 10 хвилин перед тим, як нарізати та подавати.

Фарширована свинина по-італійськи

Інгредієнти

1,5 кг свинини без кісток

2 столові ложки оливкової олії

1 середня цибуля-порей, тільки біла частина, дрібно нарізана

2 свинячі ковбаски

10 дрібно нарізаних листків шавлії

20 г панірувальних сухарів

20 г бланшованого мигдалю, нарізаного

1 чайна ложка подрібненого насіння фенхелю

цедра і сік 1 лимона

2 чайні ложки морської солі

3 цибулини фенхелю, розрізані на четвертинки та скибочки, листя зарезервовані

100 г панчетти або іншого в’яленого бекону

200 г брюссельської капусти

Нагрійте 1 столову ложку масла на сковороді, додайте цибуля-порей і смажте 8-10 хвилин до м’якості; перекладіть в миску. Видавіть ковбаску зі шкірки й додайте до цибулі-порею. Додайте шавлію, панірувальні сухарі, мигдаль, половину насіння фенхелю і цедру лимона. Приправте і добре перемішайте.

Візьміть свинину. Використовуючи гострий ніж, розріжте м’ясо горизонтально приблизно на дві третини довжини (але не повністю), тримаючи ніж паралельно дошці, щоб вийшла кишеня. Розкрийте м’ясо, як книгу, і розподіліть начинку в кишені, залишивши 2 см кордону. Щільно стягніть шнурком.

Натріть шкіру 1 чайною ложкою олії. Змішайте решту насіння фенхелю з морською сіллю і розподіліть зверху м’яса. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

Тим часом в мисці перемішайте фенхель з оливковою олією і панчеттою; заправте чорним перцем. Через 20 хвилин дістаньте свинину з духовки та висипте суміш фенхелю в форму. Знизьте температуру до 160 ° C, виставте таймер на 1 годину 30 хвилин (або порахуйте 25 хвилин на кожні 500 г) і запікайте до повної готовності. Перекладіть свинину на дошку, накрийте кришкою і дайте постояти не менше 20 хвилин.

Тим часом зваріть капусту в киплячій воді 3-4 хвилини до готовності; процідіть і додайте в форму з фенхелем. Перемішайте, додайте листя фенхелю і лимонний сік і приправте. Подавайте зі свининою.

Свинина з білими грибами, загорнута в шинку

Інгредієнти

4 стейки зі свинячої корейки без кісток, очищені від жиру

4 скибочки шинки

4 столові ложки пасти з білих грибів

60 г тертого твердого сиру

7,5 г свіжого чебрецю

2 столові ложки вершкового масла

1 кг картоплі, очищеної і нарізаної

2 столові ложки молока

500 г цибулі-порею, вимитого, очищеного і нарізаного товстими скибочками

100 г шпинату, вимитого

Помістіть стейки зі свинячої корейки між двома листами харчової плівки і розбийте качалкою до товщини 1 см. Зніміть з харчової плівки.

Викладіть кожну скибочку шинки на дошку, покладіть на кожен стейк зі свинячої корейки і намажте кожен з них столовою ложкою грибної пасти, потім чвертю сиру і посипте невеликою кількістю листя чебрецю (залиште хорошу дрібку листя чебрецю для цибулі-порею). Скачайте кожну відбивну в трубочку і за необхідності закріпіть паличкою для коктейлю.

Нагрійте на сковороді половину столової ложки масла та обсмажте свинячі рулети по 1 хвилині з кожної сторони до золотистого кольору. Викладіть на деко, перекладіть в духовку і запікайте 15 хвилин, поки свинина не прожариться.

Тим часом покладіть картоплю в каструлю з холодною водою, накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні 12-15 хвилин до готовності, потім злийте воду і розітріть до консистенції пюре з 1 столовою ложкою масла і молока. Приправити свіжомеленим чорним перцем.

Розігрійте масло, що залишилося на сковороді, додайте цибулю-порей і решту листя чебрецю і тушкуйте 10 хвилин. Додайте листя шпинату протягом останньої хвилини й дайте їм зів’янути. Наріжте кожну свинячу корейку навпіл і подавайте з картопляним пюре та овочами.

Смажене курча в рожевому вині

Інгредієнти

10 гілочок чебрецю

3 подрібнених зубчики часнику

2 столові ложки білого бальзамічного оцту

100 мл рожевого вина

1 столова ложка оливкової олії

1,6 кг цілої курки

1 нарізаний апельсин

1 лимон, нарізаний шматочками

1 цибулина, нарізана

500 г міні моркви

480 г замороженого горошку

Очистьте половину листя чебрецю від стебел, додайте листя в невелику миску разом з часником, бальзаміком, рожевим вином, оливковою олією і приправою. Збийте виделкою і перемішайте.

Покладіть курку в форму для запікання з високими стінками. Покладіть половину скибочок апельсина і лимона в курячу порожнину разом з цілими гілочками чебрецю. Викладіть решту шматочків апельсина і лимона та шматочки цибулі навколо курки на деко.

Залийте маринадом всю курку. Переверніть курку на бік, підперши фруктами. Це допоможе приготувати її більш рівномірно і зробить курячу грудинку соковитою. Смажте 20 хвилин. Обережно переверніть курку на інший бік. Полийте соком і смажте ще 20 хвилин. Нарешті, переверніть курку грудинкою вниз, ще раз полийте олією і запікайте протягом останніх 20 хвилин. Дістаньте з духовки, змочіть соком і дайте постояти 20 хвилин під тентом з фольги.

Поки курка відпочиває, доведіть до кипіння каструлю з водою, варіть моркву 8-10 хвилин або поки вона не стане м’якою. Додайте горошок на останні 2 хвилини.

Подавайте смажене курча в рожевому соусі на блюді з обсмаженими апельсинами, лимоном і цибулею й овочами.

Салати

Салат “Різдвяне дерево”

Інгредієнти

8 чашок свіжого листя шпинату

1 червоний болгарський перець, нарізаний тонкими довгими смужками

½ склянки насіння граната

½ склянки фісташок

½ склянки сиру фета

2-3 скибочки яблука нарізати зірочками за допомогою формочки для печива

Для заправки з журавлиною

4 столові ложки соку журавлини

3 столові ложки журавлинового соусу (необов’язково, але настійно рекомендується, тому що він надає чудовий колір заправці!)

2 столові ложки винного оцту

1 апельсинова цедра і сік

4 столові ложки гірчиці діжонської

½ склянки оливкової олії першого холодного віджиму

1 столова ложка вустерширського соусу

½ чайної ложки свіжого подрібненого перцю

½ чайної ложки кошерної морської солі

Обгорніть дошку або квадратну тарілку обгортковим папером ваш вибір або просто подавайте на тарілці.

Викладіть шпинат (або нарізаний салат на ваш вибір) у формі ялинки. Якщо хочете, залучіть дітей до наступних кількох кроків! Їм буде весело прикрашати ялинку.

Додайте “гірлянду” з червоного болгарського перцю, нарізавши його тонкими довгими смужками.

Додайте “прикраси” з зерен граната і фісташок.

Додайте “сніг” з перетертого сиру фета.

Додайте “верхівку дерева і зірочки” з яблук, використовуючи різні форми для печива.

Збризніть заправкою з журавлини або іншою, на ваш смак.

Салат з лосося гарячого копчення і смажених буряків

Для салату

750 г сирого буряка, очищеного і нарізаного шматочками

2 зубчики часнику

3-4 гілочки чебрецю

1 столова ложка оливкової олії

140 г руколи або будь-якого салату

250 г лосося гарячого копчення, нарізаного великими шматочками

Для заправки

75 мл вершків

2 ст. л. хрону

½ столової ложки білого винного оцту

½ лимона, сік

Розігрійте духовку до 200 °C. Покладіть буряк в центр великого шматка фольги з головкою часнику і чебрецем. Полийте маслом і приправити чорним перцем. Загорніть фольгу конвертом і покладіть на деко. Запікати в духовці 45 хвилин або до м’якості. Видавіть часник зі шкірки й перемішайте з буряком. Дайте повністю охолонути.

Тим часом збийте всі інгредієнти заправки. Обережно перемішайте руколу з буряком і лососем гарячого копчення і розділіть на тарілки, потім полийте заправкою кожну тарілку для подачі.

Закуски

Террін з буряків і козячого сиру

Інгредієнти

6 штук великого буряка

3 пачки м’якого козячого сиру по 125 г

2 столові ложки нарізаного свіжого кропу плюс додатково для подачі

1 столова ложка смаженого і крупно нарізаного фундука

Вистеліть форму для випікання хліба розміром 20 x 10 см харчовою плівкою так, щоб звис був достатнім, щоб повністю покрити террін.

Очистіть і наріжте буряк, потім перекладіть в жаростійку миску.

Додайте трохи води, накрийте харчовою плівкою і поставте в мікрохвильову піч на 10-12 хвилин до готовності. Або запечіть в духовці до готовності.

Тим часом збийте козячий сир і кріп лопаткою до однорідності. Приправте чорним перцем за смаком, накрийте кришкою і дайте охолонути. Обережно за допомогою мандоліни або дуже гострого ножа наріжте буряк на скибочки шириною 3-4 мм. Покладіть шар скибочок буряку на дно форми – можливо, вам доведеться обрізати деякі за розміром. Замостіть шар з боків. Нанесіть тонкий шар суміші козячого сиру на буряк внизу, потім покрийте ще одним шаром буряків. Продовжуйте, поки не дійдете до верху форми і не закінчиться козячий сир. На завершення покладіть останній шар буряка, заправивши краї вниз з боків форми для рівного краю. Накрийте харчовою плівкою, зверху поставте щось важке (підійде пачка солі). Залиште в холодильнику мінімум на 4 години, бажано на ніч.

Обережно витягніть террін з форми і зніміть харчову плівку. Використовуйте дуже гострий ніж, щоб нарізати шматочками, а потім подавати, посипавши горіхами і кропом.

Авокадо на грилі з хумусом

Інгредієнти

400 г консервованого нуту

¼ ч.л. копченої паприки

¼ ч. л. меленого кмину

¼ ч. л. меленого коріандру

1/8 чайної ложки каєнського перцю

3½ столові ложки оливкової олії

4 столові ложки тахіні

½ лимона, сік

1 середній зубчик часнику, подрібнений

½ столової ложки пасти з харісси плюс 1 чайна ложка для прикраси

100 г грецького йогурту

4 стиглих авокадо

2 столові ложки крупно нарізаного листя коріандру для прикраси

Розігрійте духовку до 200 ° C. Злийте воду і промийте банку з нутом і відкладіть половину в бік. Другу половину промокніть і перемішайте з копченою паприкою, тмином, коріандром, перцем і ½ столової ложки оливкової олії. Приправте і розкладіть на деко. Готуйте 30 хвилин, перевертаючи, до хрусткої скоринки.

Тим часом помістіть половину нуту в кухонний комбайн з 2 столовими ложками оливкової олії, 2 столовими ложками тахіні, лимонним соком, часником і приправою. Перемеліть і додайте трохи води, якщо вона здається занадто густою. Перекладіть в миску і перемішайте з пастою з харісси.

Змішайте йогурт з рештою тахіні. Додайте приправи і відкладіть.

Авокадо розріжте навпіл і видаліть кісточки. Змастіть м’ясну сторону 1 столовою ложкою оливкової олії, потім помістіть їх на гарячий барбекю або сковороду на 4-5 хвилин, поки на всій поверхні не з’являться темно-золоті відмітини. Перекладіть в тарілку для сервіровки і залийте хумусом, потім зверху викладіть смажений нут. Викладіть решту харісси як гарнір, потім посипте коріандром. Подавайте з йогуртом і тахіні.

Релети з бекону, моцарели і шматочків груші

Інгредієнти

85 г в’яленого бекону

2 стиглі груші, очищені від серцевини і нарізані скибочками

125 г моцарели, нарізаної

6 свіжих листків часнику або іншої зелені для прикраси

Розігрійте духовку до 180 ° C.

Викладіть скибочки бекону на дошку і розріжте навпіл уздовж. Покладіть по скибочці груші і моцарели в середину кожної скибочки бекону, потім загорніть, щоб вийшли невеликі рулетики.

Викладіть на деко і підсмажте в духовці 5 хвилин. Прикрасьте зеленню.

Закуска з лосося та сиру з тостами

Інгредієнти

360 г скибочок копченого лосося

200 г м’якого сиру

2 лимона

1/2 пучка зелені

2 стиглих авокадо, очищених від шкірки і нарізаних скибочками

4 товстих скибочки білого хліба

Також вам знадобляться

2 маленьких форми-зірочки для вирізання хліба

8 маленьких силіконових формочок у вигляді півсфер для випічки

Викладіть 8 невеликих формочок харчовою плівкою. Викладіть туди шар копченого лосося так, щоб шматочки лосося доходили до верхньої частини форми. Охолодіть в холодильнику в разі необхідності.

Тим часом змішайте м’який сир, сік 1 лимона і нарізану зелень. Заповніть форми сумішшю м’якого сиру, покладіть зверху скибочки авокадо, складіть надлишки лосося і охолодіть в холодильнику не менше 1 години перед подачею на стіл. Викладіть закуски на маленькі тарілки для сервірування.

Для тостів розігрійте гриль до високої температури, виріжте з хліба 8 зірочок з і злегка підсмажте протягом 30 секунд – 1 хвилини з кожного боку. Вставте ніж між підсмаженими краями, щоб розділити кожну зірочку, щоб їх у вас вийшло 16.

Покладіть підсмаженим боком догори і смажте під грилем ще від 30 секунд до 1 хвилини, поки вони не стануть золотистими, а краї не загорнуться. Наріжте решту лимона часточками і подавайте зі шматочками лосося і тостами Мельба. Прикрасьте блюдо зеленню.

Закуски Санти

Вам знадобляться

26 крекерів

13 скибочок ковбаси

125 г козячого сиру кімнатної температури

1 паличка селери, тонко нарізана

78 каперсів

Покладіть крекери на сервірувальну дошку. Виріжте з ковбаси шапочки. Покладіть по одному шматочку на кожен крекер.

Покладіть м’який козячий сир в кондитерський мішок і простягніть білий ободок через край ковбаси, потім намалюйте бороду і помпон на верхній частині капелюха.

Зверху на бороду покладіть скибочки селери, щоб вийшли вуса. З каперсів зробіть очі і носик.

Десерти

Чизкейк з глінтвейном

Інгредієнти

350 г пісочного печива в шоколаді

75 г вершкового масла

2 столові ложки какао-порошку

6½ листів желатину

350 г маскарпоне

250 г сметани

½ чайної ложки кориці

2 середніх яйця

115 г цукрової пудри

175 мл глінтвейну

100 г шоколаду, розтопленого

Подрібніть печиво, поки воно не стане дрібною крихтою. Змішайте крихту печива з розтопленим маслом і какао-порошком до однорідності, потім викладіть у форму діаметром 20 см, розподіліть шаром в 1 см і зробіть бортики по рівню стінки форми. Залиште охолоджуватися на 30 хвилин.

Замочіть п’ять листків желатину в невеликій мисці з холодною водою і залиште на 5 хвилин, поки вони не стануть м’якими. Поки желатин набухає, змішайте маскарпоне і сметану до однорідної маси. Злийте воду з желатину. Перелийте желатин в невелику каструлю і нагрівайте на слабкому вогні, помішуючи, 2 хвилини, поки він не розтане. Зніміть з вогню і додайте суміш сиру і вершків разом з корицею. Збийте до однорідної маси.

За допомогою електричного ручного міксера збийте яйця і 100 г цукру в середній мисці протягом 4 хвилин, поки вони не стануть блідими і досить густими, щоб на поверхні залишалися сліди. Додайте сир і вершки. Вилийте в тісто. Охолодіть 3-4 години або до застигання.

Замочіть решту желатину в холодній воді на 5 хвилин. Поки желатин вбирається, обережно нагрійте глінтвейн в невеликій каструлі на слабкому вогні. Зніміть з вогню. Злийте воду з желатину і відіжміть зайву воду. Додайте в тепле вино разом з цукром, що залишився і перемішайте до повного розчинення. Дайте суміші охолонути. Коли вона охолоне, акуратно полийте чізкейк ложкою. Перенесіть в холодильник і охолодіть ще 2-3 години до повного застигання.

Викладіть розтоплений шоколад на дно великої тарілки. Поставте в холодильник на 2 хвилини, поки шоколад не затвердіє. Відвівши невеликий гострий ніж від себе, зішкребіть шоколад, щоб утворилися локони. Якщо вони зламалися, залиште шоколад при кімнатній температурі на 30 секунд. Якщо він стане занадто м’яким, покладіть його в морозильну камеру на хвилину. Складіть шоколадні завитки в центрі чизкейка для подачі.

Сніговики з безе

Інгредієнти

3 білка

50 мл вершків (33%)

250 г вершкового сиру

50 г цукрової пудри

50 г молочного шоколаду

Мармелад, кондитерські олівці, посипка

Збийте білки в пишну піну. Додайте цукрову пудру і продовжуйте збивати до утворення стійких піків.

Застеліть деко пергаментом, викладіть безе невеликими порціями за допомогою ложки або кондитерського мішка. Безе повинно бути різного розміру.

Випікайте безе 1,5 години в розігрітій до 150 ° С духовці, потім остудіть.

Приготуйте крем: збийте охолоджені вершки до загустіння. Додайте сир, пудру і збивайте ще 2-3 хвилини. Поставте крем в холодильник.

Зробіть шапочки для сніговиків: розтопіть шоколад на водяній бані, залийте його в силіконові формочки відповідного розміру. Поставте в холодильник до повного застигання. Як шапочки також можете використовувати шоколадні цукерки потрібної форми.

Зберіть сніговиків з безе, поєднуючи їх за допомогою крему. Таким же чином закріпіть шоколадні шапочки. Прикрасьте десерт, використовуючи мармелад, кондитерські олівці і посипку.

Рецепти з Sainsbury’s magazine