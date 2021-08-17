Майже половина українців виступають проти переобрання чинного глави держави Володимира Зеленського на другий президентський термін, а підтримують – менш ніж 22%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.

Так, респондентам поставили запитання: “Якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних президентських виборах повторно балотуватиметься на пост президента України, як би Ви до цього поставилися?”

Під час опитування 21,9% респондентів заявили, що поставилися б до цього позитивно. Водночас 48% опитаних поставилися б негативно до другого терміну Зеленського.

Ще 18,5% опитаних – байдуже, а 11,6% вагалися з відповіддю.

Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів. А в другому турі Володимир Зеленський здобув перемогу з 73,22% голосів.

Дослідження було проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

Раніше в “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. Таку заяву зробив у березні цього року за підсумками XI з’їзду партії голова фракції “слуг” Давид Арахамія.

Згодом в Офісі президента повідомили, що питання про балотування Володимира Зеленського “взагалі не вирішене”.