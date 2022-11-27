Про це інформує Media Matters.

За останні тижні 50 зі 100 найкращих рекламодавців або оголосили про припинення, або без публічної відмови припинили використовувати соцмережу Twitter як платформу для своєї реклами. З 2020 року вони витратили на своє просування в соцмережі майже 2 мільярди доларів США, а лише у 2022 – понад 750 млн доларів.

На додаток до рекламодавців, які припинили всю рекламу в Twitter станом на 21 листопада, є ще сім рекламодавців, які, згідно з даними Media Matters, уповільнюють швидкість своєї реклами на платформі майже до нуля. З 2020 року вони витратили понад 255 мільйонів доларів на Twitter, а у 2022 році — майже 118 мільйонів доларів.

Нижче – список усіх компаній, реклама яких покинула платформу. Зірочка вказує на те, що компанія оприлюднила заяву або публічно повідомила про припинення показу своєї реклами в Twitter, що згодом підтвердилося. Інші компанії зі списку не робили публічних заяв, але фінансування та розміщення реклами також припинили на значний проміжок часу після прямих закликів, суперечок і попереджень від медіабаєрів.

  • Abbott Laboratories
  • Allstate Corporation
  • Мережі AMC
  • Компанія American Express
  • AT&T
  • Big Heart Petcare
  • BlackRock, Inc.
  • BlueTriton Brands, Inc.
  • Бостонська пивна компанія
  • Лотерея Каліфорнії (державна лотерея)
  • CenturyLink (Lumen Technologies, Inc.)
  • Шанель
  • Chevrolet*
  • Chipotle Mexican Grill, Inc.*
  • Citigroup, Inc.
  • CNN
  • Dell
  • Diageo
  • DirecTV
  • Discover Financial Services
  • Fidelity
  • Перші національні партнери з нерухомості
  • Ford*
  • Heineken NV
  • Hewlett-Packard (HP)
  • Hilton Worldwide
  • Inspire Brands, Inc.
  • Jeep*
  • Компанія Kellogg
  • Kohl’s Department Stores, Inc.
  • Кіндрил*
  • Корпорація LinkedIn
  • MailChimp (The Rocket Science Group)
  • Marriott International, Inc.
  • Mars Petcare
  • Mars, Incorporated
  • Merck & Co. (Merck Sharp & Dohme MSD)*
  • Meta Platforms, Inc. (раніше Facebook, Inc.)
  • MoneyWise (Wise Publishing, Inc.)
  • Nestle
  • Novartis AG*
  • Pernod Ricard
  • PlayPass
  • Компанія Кока-Кола
  • Компанія Kraft Heinz
  • Tire Rack
  • Verizon
  • Уеллс Фарго
  • Whole Foods Market IP
  • Yum! Brands

В Media Matters наголосили, що попри ці втрати від реклами, Ілон Маск після придбання платформи наприкінці жовтня продовжив низку небезпечних для бренду кроків, серед яких: поширення теорій змови, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, таких як акаунт колишнього президента Дональда Трампа, залицяння та взаємодія з ультраправими обліковими записами, а також запровадження випадкової схеми перевірки, яка дозволила екстремістам і шахраям придбати синю галочку. Цей останній крок, зокрема, відкрив платформу для різноманітного шахрайства та імітації бренду.

Повідомляється, що компанія, що займається виробництвом закусок, Mondelez International також припинила рекламу в Twitter, посилаючись на занепокоєння щодо поширення ненависті на платформі. Проте реклама двох основних брендів Mondelez – Oreo та Ritz – останнім часом показується у великому обсязі. Вартість реклами цих двох брендів з 9 листопада становить приблизно 600 000 доларів США.

  • Модний дім Balenciaga видалив свій аккаунт у Twitter, ставши першим великим модним брендом, який залишив соціальну мережу після того, як її власником став американський винахідник та мільярдер Ілон Маск.
  • Американський письменник, активний користувач платформи Twitter з 7 млн підписниками, розкритикував підхід бізнесмена та – віднедавна – власника соцмережі Ілона Маска щодо ведення справ у ній.
  • Нещодавно Ілон Маск провів чергове голосування у придбаній соцмережі. Цього разу він поцікавився у користувачів Twitter чи варто зробити “амністію” для заблокованих раніше акаунтів. Згідно з результатами голосування, він прийняв рішення відновити забанені облікові записи з наступного тижня.