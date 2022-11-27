Про це інформує Media Matters.
За останні тижні 50 зі 100 найкращих рекламодавців або оголосили про припинення, або без публічної відмови припинили використовувати соцмережу Twitter як платформу для своєї реклами. З 2020 року вони витратили на своє просування в соцмережі майже 2 мільярди доларів США, а лише у 2022 – понад 750 млн доларів.
На додаток до рекламодавців, які припинили всю рекламу в Twitter станом на 21 листопада, є ще сім рекламодавців, які, згідно з даними Media Matters, уповільнюють швидкість своєї реклами на платформі майже до нуля. З 2020 року вони витратили понад 255 мільйонів доларів на Twitter, а у 2022 році — майже 118 мільйонів доларів.
Нижче – список усіх компаній, реклама яких покинула платформу. Зірочка вказує на те, що компанія оприлюднила заяву або публічно повідомила про припинення показу своєї реклами в Twitter, що згодом підтвердилося. Інші компанії зі списку не робили публічних заяв, але фінансування та розміщення реклами також припинили на значний проміжок часу після прямих закликів, суперечок і попереджень від медіабаєрів.
- Abbott Laboratories
- Allstate Corporation
- Мережі AMC
- Компанія American Express
- AT&T
- Big Heart Petcare
- BlackRock, Inc.
- BlueTriton Brands, Inc.
- Бостонська пивна компанія
- Лотерея Каліфорнії (державна лотерея)
- CenturyLink (Lumen Technologies, Inc.)
- Шанель
- Chevrolet*
- Chipotle Mexican Grill, Inc.*
- Citigroup, Inc.
- CNN
- Dell
- Diageo
- DirecTV
- Discover Financial Services
- Fidelity
- Перші національні партнери з нерухомості
- Ford*
- Heineken NV
- Hewlett-Packard (HP)
- Hilton Worldwide
- Inspire Brands, Inc.
- Jeep*
- Компанія Kellogg
- Kohl’s Department Stores, Inc.
- Кіндрил*
- Корпорація LinkedIn
- MailChimp (The Rocket Science Group)
- Marriott International, Inc.
- Mars Petcare
- Mars, Incorporated
- Merck & Co. (Merck Sharp & Dohme MSD)*
- Meta Platforms, Inc. (раніше Facebook, Inc.)
- MoneyWise (Wise Publishing, Inc.)
- Nestle
- Novartis AG*
- Pernod Ricard
- PlayPass
- Компанія Кока-Кола
- Компанія Kraft Heinz
- Tire Rack
- Verizon
- Уеллс Фарго
- Whole Foods Market IP
- Yum! Brands
В Media Matters наголосили, що попри ці втрати від реклами, Ілон Маск після придбання платформи наприкінці жовтня продовжив низку небезпечних для бренду кроків, серед яких: поширення теорій змови, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, таких як акаунт колишнього президента Дональда Трампа, залицяння та взаємодія з ультраправими обліковими записами, а також запровадження випадкової схеми перевірки, яка дозволила екстремістам і шахраям придбати синю галочку. Цей останній крок, зокрема, відкрив платформу для різноманітного шахрайства та імітації бренду.
Повідомляється, що компанія, що займається виробництвом закусок, Mondelez International також припинила рекламу в Twitter, посилаючись на занепокоєння щодо поширення ненависті на платформі. Проте реклама двох основних брендів Mondelez – Oreo та Ritz – останнім часом показується у великому обсязі. Вартість реклами цих двох брендів з 9 листопада становить приблизно 600 000 доларів США.
- Модний дім Balenciaga видалив свій аккаунт у Twitter, ставши першим великим модним брендом, який залишив соціальну мережу після того, як її власником став американський винахідник та мільярдер Ілон Маск.
- Американський письменник, активний користувач платформи Twitter з 7 млн підписниками, розкритикував підхід бізнесмена та – віднедавна – власника соцмережі Ілона Маска щодо ведення справ у ній.
- Нещодавно Ілон Маск провів чергове голосування у придбаній соцмережі. Цього разу він поцікавився у користувачів Twitter чи варто зробити “амністію” для заблокованих раніше акаунтів. Згідно з результатами голосування, він прийняв рішення відновити забанені облікові записи з наступного тижня.