Abbott Laboratories

Allstate Corporation

Мережі AMC

Компанія American Express

AT&T

Big Heart Petcare

BlackRock, Inc.

BlueTriton Brands, Inc.

Бостонська пивна компанія

Лотерея Каліфорнії (державна лотерея)

CenturyLink (Lumen Technologies, Inc.)

Шанель

Chevrolet*

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

Citigroup, Inc.

CNN

Dell

Diageo

DirecTV

Discover Financial Services

Fidelity

Перші національні партнери з нерухомості

Ford*

Heineken NV

Hewlett-Packard (HP)

Hilton Worldwide

Inspire Brands, Inc.

Jeep*

Компанія Kellogg

Kohl’s Department Stores, Inc.

Кіндрил*

Корпорація LinkedIn

MailChimp (The Rocket Science Group)

Marriott International, Inc.

Mars Petcare

Mars, Incorporated

Merck & Co. (Merck Sharp & Dohme MSD)*

Meta Platforms, Inc. (раніше Facebook, Inc.)

MoneyWise (Wise Publishing, Inc.)

Nestle

Novartis AG*

Pernod Ricard

PlayPass

Компанія Кока-Кола

Компанія Kraft Heinz

Tire Rack

Verizon

Уеллс Фарго

Whole Foods Market IP

Yum! Brands

В Media Matters наголосили, що попри ці втрати від реклами, Ілон Маск після придбання платформи наприкінці жовтня продовжив низку небезпечних для бренду кроків, серед яких: поширення теорій змови, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, таких як акаунт колишнього президента Дональда Трампа, залицяння та взаємодія з ультраправими обліковими записами, а також запровадження випадкової схеми перевірки, яка дозволила екстремістам і шахраям придбати синю галочку. Цей останній крок, зокрема, відкрив платформу для різноманітного шахрайства та імітації бренду.

Повідомляється, що компанія, що займається виробництвом закусок, Mondelez International також припинила рекламу в Twitter, посилаючись на занепокоєння щодо поширення ненависті на платформі. Проте реклама двох основних брендів Mondelez – Oreo та Ritz – останнім часом показується у великому обсязі. Вартість реклами цих двох брендів з 9 листопада становить приблизно 600 000 доларів США.