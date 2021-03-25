Станом на середину березня менше 30% українців готові вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19 препаратом Covishield.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 – 19 березня 2021 року.

Так, зробити щеплення вакциною Covishield висловили готовність 27% респондентів.

Не хочуть робити щеплення цим препаратом – 69%.

Як зазначають соціологи, хоча загалом вакцинуватись проти COVID-19 більше готові старші опитані, “у готовності вакцинуватися Covishield ця тенденція зникає, особливо у категорії старших жінок”.

За даними опитування, початок кампанії з вакцинації в Україні дещо актуалізував бажання робити щеплення проти коронавірусу.

Наразі 38% респондентів готові зробити платне щеплення, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%.

Це дещо більше ніж минулого місяця (у лютому були готові 32% та 39% відповідно). Водночас майже половина (49%) не готова вакцинуватись навіть безкоштовно.

Якщо ж держава страхуватиме від побічних ефектів після вакцинації, готовність безкоштовно вакцинуватись зростає до 57%, а 40% респондентів – все рівно не готові.

Головними причинами небажання вакцинуватися проти коронавірусу опитані назвали: недовіру до вакцини, яка зараз завезена (наразі це Covishield) та страх побічних ефектів (51% та 47% опитаних відповідно).

Кожен п’ятий назвав причиною недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу.

А 13% – недовіру до вакцинації як такої.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Яким препаратом зараз вакцинують українців

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield. За його словами, він потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Днями стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. За два дні до того вона була вакцинована проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

У середу, 24 березня, в міській клінічній лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення проти коронавірусу. В МОЗ заявили, що, за попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.